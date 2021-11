Le Gouvernement mobilisera 10 000 millions d’euros pour le Logement jusqu’en 2025

11/11/2021 à 12:55 CET

PE

La ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez, a annoncé que le gouvernement espagnol se mobilisera dans le domaine du logement jusqu’à 10 milliards d’euros dans les quatre prochaines années, c’est-à-dire jusqu’en 2025.

Ce montant sera atteint grâce à Plan de relèvement, de transformation et de résilience, au nouveau Plan de l’État pour le logement, au lien jeunesse, au Plan loyers abordables et à l’ensemble des mesures qui ont été adoptées en la matière.

Dans son discours au New Economy Forum, qui s’est tenu ce jeudi à Madrid, Sánchez a passé en revue les principales actions dans lesquelles travaille son département et les principaux défis pour l’avenir qui nous attendent. Le ministre a souligné que l’investissement dans le logement a multiplié par cinq celui des budgets généraux de l’État actuels et envisage pour 2022 « le plus gros investissement de l’histoire », de 3 290 millions, soit sept fois plus que ce qui avait été fixé dans les budgets 2018.

C’est, comme il l’a défendu, un « montant historique » à investir principalement dans la réhabilitation et la promotion publique et dont l’objectif est de répondre à « l’urgence sociale des plus vulnérables ».

La cheffe du département a également abordé le projet de loi sur le logement, qu’elle a décrit comme « une étape définitive » pour convertir le droit au logement en « cinquième pilier » de l’État-providence. « Cette loi Il permettra la création de parcs de logements sociaux et proposera des mécanismes pour fournir des logements décents. et abordables pour les secteurs les moins favorisés, en plus des solutions au drame des expulsions », a-t-il ajouté.

De plus, il a affirmé que la loi impose une obligation aux pouvoirs publics lorsqu’il s’agit de garantir l’accès au logement, surtout compte tenu des groupes qui, comme les jeunes, ont de grandes difficultés à le faire. Le ministre a souligné, entre autres, que ledit projet législatif envisage différentes incitations qui incitent les propriétaires à louer des appartements à prix réduits.