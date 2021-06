Le gouvernement Modi actualisera la loi sur les technologies de l’information, mais se concentrera sur le projet de loi sur la protection des données personnelles, selon un haut responsable

Le secrétaire de Meity, Ajay Prakash Sawhney, a déclaré que les nouvelles règles informatiques pour les plateformes de médias sociaux avaient renforcé les droits des utilisateurs.

Le gouvernement prévoit d’actualiser la loi sur les technologies de l’information pour répondre aux exigences des nouvelles technologies et des développements dans l’industrie, a déclaré vendredi un haut responsable du gouvernement. Le secrétaire du ministère de l’Électronique et de l’informatique (Meity), Ajay Prakash Sawhney, a toutefois déclaré que l’objectif immédiat du gouvernement était de mettre en place le projet de loi sur la protection des données personnelles (PDP).

« Il est également nécessaire d’actualiser la loi informatique elle-même. La loi sur les technologies de l’information est entrée en vigueur en 2000 et a été modifiée pour la dernière fois en 2008 », a déclaré le secrétaire lors d’un événement de l’industrie. Sawhney a déclaré qu’il était nécessaire de revoir la loi sur les technologies de l’information, car les problèmes actuels ont considérablement changé. Il a déclaré que les nouvelles règles informatiques pour les plateformes de médias sociaux ont renforcé les droits des utilisateurs.

« Les entreprises avec lesquelles nous traitons ont énormément grandi. Des segments d’opérations complètement nouveaux ont pris forme et, à l’échelle mondiale, il y a une énorme quantité d’innovations qui se produisent dans cet espace. « Des lois sont en train d’émerger dans différentes parties du monde. Nous devons renforcer notre cybersécurité et notre arbitrage et bien d’autres choses. La prochaine chose sera de proposer un cadre juridique qui réponde à ces nouveaux développements. C’est quelque chose qui sera également sur l’enclume, mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur le projet de loi sur la confidentialité des données personnelles et la politique non personnelle (protection des données) », a-t-il déclaré.

La commission mixte du Parlement examinant le projet de loi PDP a reçu une quatrième prolongation lors de la session budgétaire pour déposer le projet de loi lors de la session de mousson du Parlement.

Sawhney a déclaré qu’un projet de loi sur la protection des données non personnelles est également en cours d’élaboration pour promouvoir l’innovation et la croissance autour du traitement des données. « La prochaine grande chose pour nous est le projet de loi PDP. Nous espérons y parvenir au plus tôt. Espérons que lors de la prochaine session, si nous sommes en mesure d’obtenir le rapport de ce groupe, nous ferons pression pour un traitement rapide au Parlement », a-t-il déclaré.

