Le gouvernement Modi autorise 3 mois d’allocation de cherté + Basic ou 75% de PF comme deuxième avance Covid ! Détails ici

L’Organisation de la Caisse de Prévoyance des Employés (EPFO) a autorisé ses membres à prendre une deuxième avance COVID-19 non remboursable. Cette disposition de retrait spécial pour répondre aux besoins financiers des membres pendant la pandémie a été introduite en mars 2020 sous Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY). Et un amendement à cet effet a été apporté par le ministère du Travail et de l’Emploi dans le régime des fonds de prévoyance des employés, 1952 en y insérant le sous-paragraphe (3) sous le paragraphe 68L, par une notification au Journal officiel, le ministère du Travail et de l’Emploi a déclaré dans un communiqué aujourd’hui.

Combien peut-on retirer ?

Les abonnés PF peuvent effectuer un retrait non remboursable du salaire de base et des allocations de cherté pendant trois mois ou jusqu’à 75 pour cent du montant au crédit du membre sur le compte EPF, selon le moins élevé des deux. Les membres de l’EPF peuvent également demander un montant inférieur.

Le ministère a déclaré que l’avance COVID-19 a été d’une grande aide pour les membres de l’EPF pendant la pandémie, en particulier pour ceux dont le salaire mensuel est inférieur à Rs. 15 000. Jusqu’à présent, l’EPFO a réglé plus de 76,31 lakh COVID-19 réclamations anticipées, déboursant Rs 18 698,15 crore.

Aurez-vous une avance pour la deuxième fois ?

L’EPFO a déclaré que les membres de l’EPF qui ont déjà pris la première avance COVID-19 peuvent désormais opter également pour une deuxième avance. La mise à disposition et le processus de retrait de la deuxième avance COVID-19 seront les mêmes que dans le cas de la première avance.

Réclamations en trois jours

Le ministère du Travail et de l’Emploi a déclaré que l’EPFO s’était engagé à régler les réclamations dans les trois jours suivant leur réception. « EPFO ​​a déployé un processus de règlement automatique des réclamations piloté par le système à l’égard de tous ces membres dont les exigences KYC sont complètes à tous égards. Le mode de règlement automatique permet à EPFO ​​de réduire le cycle de règlement des sinistres à seulement 3 jours par rapport à l’obligation légale de régler les sinistres dans les 20 jours », a déclaré le ministère.

