Le gouvernement Modi doit lire le prix Cairn avant de faire appel

La structuration est complexe et implique que Cairn Energy transfère ses actifs indiens tels que les champs du Rajasthan à Cairn India à partir de diverses filiales offshore qui les détenaient jusque-là.

Même si le gouvernement a déclaré qu’il contesterait la sentence arbitrale de Cairn Energy, les motifs de l’appel ne sont pas immédiatement clairs. Certains articles de journaux suggèrent qu’une ligne d’appel pourrait être que Cairn a structuré l’accord de manière à éviter de payer des impôts, ce qui n’est pas autorisé par la loi; en effet, cet argument est également conforme à l’autre argument avancé par le fisc indien, selon lequel, indépendamment de la modification fiscale rétrospective de l’UPA, l’opération Cairn était toujours imposable en raison de son caractère d’évasion fiscale.

On ne sait pas si cela fonctionnera ou non, mais ce serait une bonne idée de demander à un groupe indépendant d’experts fiscaux d’étudier la sentence arbitrale, car elle semble avoir démystifié de nombreux arguments avancés par la partie indienne, y compris ceux de la rétrospective. taxe étant simplement une clarification de la loi existante, même de la loi pré-rétro-fiscale permettant au contribuable de facturer des taxes sur les ventes à l’étranger lorsque l’actif sous-jacent est en Inde, de la transaction Cairn étant structurée de manière à éviter les impôts , etc.

Le groupe spécial d’arbitrage n’entre pas dans les calculs du fisc des gains en capital réalisés par Cairn, mais il indique que le fisc s’est concentré sur une seule étape de la transaction, et il souligne également que si Cairn ne payait pas d’impôt sur les plus-values ​​dans le Royaume-Uni, c’est le choix politique du gouvernement britannique, non pas parce que l’accord était structuré de manière à éviter les impôts.

En effet, dans le cadre de sa tentative de contester avec succès la sentence Cairn, le fisc devra expliquer pourquoi, par exemple, lorsqu’il y a eu quatre occasions – sur une période de plusieurs années – où l’accord Cairn a été examiné par le gouvernement, il n’a pas tenté de lui imposer une taxe. Avant l’accord de 2006, par exemple, la restructuration – où les filiales étrangères de Cairn qui possédaient les actifs indiens ont été transférées à Cairn India – nécessitait l’approbation du Conseil de promotion des investissements étrangers (FIPB) qui est dirigé par le ministère des Finances; la structure de l’accord a également été présentée à Sebi, bien que l’on puisse affirmer que l’examen des implications fiscales n’est pas le travail de Sebi.

La structuration de l’accord entre les différentes filiales de Cairn Energy devant être équitable, elle a également été examinée par les responsables des prix de transfert de la direction des recettes. Même cela n’a amené personne à suggérer qu’un impôt sur les gains en capital devait être payé.

Quelques années plus tard, en 2009, Cairn a vendu 2,3% de ses parts dans les opérations indiennes à Petronas et, en 2010, une participation majoritaire à Vedanta. Une fois de plus, la restructuration initiale a été examinée pour déterminer le coût d’acquisition pour le calcul des plus-values; dans aucun des cas, le fisc n’a jamais dit qu’une taxe était due sur le processus d’introduction en bourse de 2006. En effet, étant donné que Cairn a déposé une plainte contre le contribuable pour se voir imposer un taux de taxe plus élevé dans la vente Petronas, elle a également été examinée par le tribunal; Cairn a gagné l’affaire – ses cotisations, cependant, ont été confisquées par le fisc! – et, non, la question d’une taxe sur l’introduction en bourse de 2006 n’a jamais été soulevée même par le fisc pendant l’affaire.

Fait intéressant, alors que Cairn a perdu l’affaire contre le contribuable devant le Tribunal d’appel de l’impôt sur le revenu (ITAT) en 2017, le tribunal a déclaré que Cairn «n’aurait pas pu visualiser[d] sa responsabilité pour le paiement de l’avance dans l’année de la transaction, par conséquent, il ne peut y avoir d’intérêts à payer par l’assessionnaire u / s 234A et 234B de la loi…. » En d’autres termes, le fisc avait tout à fait tort lorsqu’il a dit au groupe spécial d’arbitrage que, même si la taxe rétrospective n’avait pas été introduite, l’opération aurait pu être imposée car elle visait à l’évasion fiscale.

En fait, malgré le fait que le fisc a soutenu cela, il n’a pas pu fournir un exemple de celui-ci taxant des accords comme celui de Cairn jusqu’à ce que l’impôt rétrospectif entre en vigueur. il impliquait également des structures offshore mais aucune taxe n’était payée à l’époque non plus. Et tandis que le fisc a fait valoir que la taxe rétrospective n’était pas une nouvelle taxe, mais était en réalité juste pour clarifier ou réitérer la position déclarée, la sentence arbitrale a cité de nombreux rapports de divers panels, et a même cité le ministre des Finances de l’époque, Pranab Mukherji, pour montrer qu’il s’agissait vraiment d’un nouveau impôt.

Bien que le groupe spécial d’arbitrage ait jugé que la perception de l’impôt sur les plus-values ​​sur le processus d’introduction en bourse de Cairn violait les obligations de l’Inde en vertu du traité bilatéral d’investissement, il l’a néanmoins examiné; et tout aussi bien puisque l’Inde soutient maintenant que la taxe était justifiable car Cairn avait structuré l’accord de manière à éviter de payer des impôts.

La structuration est complexe et implique que Cairn Energy transfère ses actifs indiens tels que les champs du Rajasthan à Cairn India à partir de diverses filiales offshore qui les détenaient jusque-là. Plutôt que d’entrer dans les détails de chaque étape de la transaction impliquant diverses sociétés de portefeuille dans différentes juridictions fiscales, un moyen simple de comprendre cela est de considérer le fait que Cairn Energy possédait des actifs indiens – évalués par Rothschild pendant le processus d’introduction en bourse à 6-7,5 $ bn – et il les a transférés à Cairn India qui a effectué une introduction en bourse sur la base de ces actifs pour à peu près cette évaluation. Il n’y avait donc, en fait, aucun gain en capital qui pouvait être imposé en Inde.

Et à quel point la demande du fisc était ridicule est mieux mise en évidence par le fait que si Cairn India a levé moins de 2 milliards de dollars grâce à l’introduction en bourse, la taxe que Cairn Energy a dû payer était de 1,4 milliard de dollars! En effet, si Cairn Energy avait voulu réduire sa charge fiscale, il lui suffisait d’attendre – pendant un an après l’introduction en bourse de Cairn India – pour vendre ses actions dans Cairn India afin de bénéficier de la réduction de l’impôt à long terme. De plus, si l’évasion fiscale était le plan, Cairn aurait pu structurer ses ventes à Petronas et plus tard à Vedanta pour éviter également de payer des impôts; en effet, elle aurait pu vendre ses actions sur le plancher de la bourse et ensuite payer uniquement la taxe sur les transactions sur titres puisqu’il n’y avait pas de plus-value applicable à de telles ventes jusqu’à il y a quelques années.

Compte tenu des décisions du groupe spécial d’arbitrage sur tant de questions soulevées par le fisc, le meilleur pari du ministre des Finances Nirmala Sitharaman est de demander l’avis d’experts indépendants sur la question de savoir si l’Inde peut même gagner un appel. Après tout, le pays ne veut pas faire un chiffre désolé la deuxième fois.