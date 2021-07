Le gouvernement Modi est-il pleinement au courant de l’espionnage de Pegasus, P Chidambaram frappe au Centre

Le seul gouvernement qui ne s’en préoccupe pas est le gouvernement indien, a déclaré P Chidambaram. (PTI)

Le député de Rajya Sabha et haut dirigeant du Congrès, P Chidambaram, a dénoncé aujourd’hui le gouvernement de Narendra Modi en disant que c’est le seul gouvernement national qui ne se préoccupe pas du problème de l’espionnage de Pegasus. Il a affirmé que même la France a demandé un rapport d’Israël sur la question.

« Le président français Macron a appelé le Premier ministre israélien Bennett et a exigé tous les détails de l’utilisation présumée du logiciel espion Pegasus pour pirater des téléphones en France, y compris le téléphone du président. Le Premier ministre Bennett a promis de partager les “résultats” de son enquête », a déclaré Chidambaram dans un tweet en hindi.

L’ancien ministre des Finances s’est également demandé si le gouvernement Modi était pleinement conscient de l’espionnage. « Le seul gouvernement qui ne s’en soucie pas est le gouvernement indien ! Est-ce parce que le gouvernement était pleinement au courant de l’espionnage et n’a pas besoin d’autres informations d’Israël ou du groupe NSO ? » il a dit.

सरकार है! इसलिए सरकार जासूसी पूरी तरह थी और एनएसओ समूह और नहीं है? – P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 26 juillet 2021

Plusieurs rapports ont affirmé que le président français Emmanuel Macron s’est entretenu avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett sur les allégations d’espionnage de Pegasus, à la recherche de détails. Macron s’est entretenu avec Bennett au sujet d’informations selon lesquelles les forces de sécurité marocaines auraient pu utiliser le logiciel espion Pegasus pour fouiner sur ses téléphones portables.

Chidambaram avait déclaré dimanche que le gouvernement devrait soit demander une enquête par une commission parlementaire conjointe sur les allégations d’espionnage de Pegasus, soit demander à la Cour suprême de nommer un juge en exercice pour enquêter sur l’affaire.

Les partis d’opposition ont bloqué à plusieurs reprises les débats au Parlement, exhortant le gouvernement à tenir une discussion sur la question. D’un autre côté, le gouvernement a maintenu que le ministre de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, avait déjà fait une déclaration sur la question et qu’il n’y avait pas lieu de discuter. Cela a abouti à une impasse car les deux chambres sont confrontées à des ajournements répétés.

La semaine dernière, un consortium international de médias a signalé que plus de 300 numéros de téléphone portable vérifiés, dont deux ministres, plus de 40 journalistes, trois dirigeants de l’opposition ainsi que des dizaines d’hommes d’affaires et de militants en Inde, auraient pu être ciblés pour piratage via le logiciel espion Pegasus de la société israélienne. Groupe ONS. Le gouvernement a nié toutes les allégations de l’opposition dans cette affaire.

