Le gouvernement Modi maintient les taux d’intérêt de la petite épargne inchangés pour le troisième trimestre alors que le PPF continue d’offrir 7,1% par an

Le taux d’intérêt sur le PPF reste à 7,1 pour cent par an tandis que pour le Senior Citizen Savings Scheme, le taux d’intérêt est de 7,4 pour cent par an.

Le gouvernement a maintenu les taux d’intérêt des plans d’épargne postaux inchangés pour le trimestre octobre-novembre-décembre 2021. Il n’y a aucun changement dans les taux d’intérêt des PPF, NSC et autres petits plans d’épargne au moins pour les trois prochains mois. Le taux d’intérêt de la petite épargne pour le trimestre se terminant en décembre 2021 reste donc inchangé par rapport à celui du trimestre précédent. Au début de chaque trimestre de l’exercice, le gouvernement fixe les taux d’intérêt des régimes postaux pour les trois mois suivants. La réinitialisation du taux d’intérêt de la petite épargne est basée sur le rendement moyen des titres publics.

En l’absence de changement dans le taux d’intérêt des petits plans d’épargne des bureaux de poste, les investisseurs à revenu fixe peuvent pousser un soupir de soulagement. Le statu quo des taux d’intérêt des plans d’épargne des PO pourrait continuer à les garder attractifs par rapport aux dépôts bancaires à terme. Actuellement, la plupart des grandes banques offrent des taux d’intérêt d’environ 5,5 % sur des dépôts de 1 à 10 ans.

Le taux d’intérêt sur le PPF reste à 7,1 pour cent par an tandis que pour le Senior Citizen Savings Scheme, le taux d’intérêt est de 7,4 pour cent par an. Les titulaires de compte Sukanya Samriddhi continueront d’obtenir 7,6% composés annuellement sur le solde de leur compte.

Le programme de compte de revenu mensuel à 5 ​​ans offre 6,6 pour cent payable mensuellement, tandis que le NSC à 5 ans continue d’offrir 6,8 pour cent composé annuellement. Sur le dépôt à terme à 1 an, le taux d’intérêt est de 5,5 % tandis que sur le dépôt à 5 ans, le taux est de 6,7 % par an.

Même si les tarifs sont modifiés, les nouveaux tarifs ne s’appliquent pas à tous les investisseurs de tous les régimes postaux. Pour les NSC, KVP, Dépôts à terme, Plan d’Epargne Seniors (SCSS), le taux d’intérêt reste fixe pour les investisseurs jusqu’à l’échéance. PPF et Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) sont les deux principaux programmes d’épargne de petite taille qui connaissent une révision du taux au fur et à mesure que le gouvernement les révise.

Les Bons Nationaux d’Epargne (NSC), KVP, Dépôts à terme, Caisse de Prévoyance Publique (PPF), Plan d’Epargne pour Personnes Agées (SCSS), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) etc., continueront à offrir le même taux que celui du trimestre précédent du trimestre juillet-août-septembre 2021.

Le Fonds public de prévoyance (PPF) continue d’être le favori de nombreux investisseurs. Peu de facteurs font du PPF un choix populaire parmi les investisseurs de longue date :

Premièrement, les intérêts gagnés dans le PPF sont exonérés d’impôt en vertu de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 et n’ajoutent pas à l’impôt à payer, et

Deuxièmement, l’intérêt bénéficie d’une composition annuelle en PPF.

Troisièmement, l’investissement réalisé et les intérêts perçus dans le PPF bénéficient de la garantie souveraine.

Plusieurs autres régimes postaux sont également le premier choix des investisseurs à la recherche de revenus fixes et assurés. Certains d’entre eux bénéficient également d’avantages fiscaux en vertu de l’article 80C de la loi sur l’informatique. Tous sont des investissements souverains dans lesquels le capital investi et les intérêts gagnés sont garantis par le gouvernement.

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) est un investissement qui affecte des fonds exclusivement aux besoins de la fillette et peut être ouvert au nom d’une fillette de moins de 10 ans.

NSC est un autre économiseur d’impôt qui ne nécessite qu’un paiement forfaitaire et il n’est pas nécessaire de payer d’autres cotisations. A l’échéance, un montant fixe est perçu qui est connu au moment de l’investissement.

Le dépôt à terme (TD) dans un bureau de poste est un peu similaire à un dépôt bancaire à terme. Alors que les dépôts à terme dans un bureau de poste sont pour 1, 2, 3 et 5 ans, ce n’est que le TD de 5 ans qui vient avec l’avantage fiscal de la section 80C. Le Plan d’épargne pour les seniors (SCSS) est une option d’investissement populaire auprès des personnes âgées de 60 ans et plus.

Compte tenu du taux d’intérêt actuel sur les dépôts bancaires à terme, les plans de la poste peuvent sembler plus attrayants. Avant d’investir, assurez-vous de l’assujettissement à l’impôt des intérêts que vous gagnerez sur les régimes de PO, car certains d’entre eux peuvent avoir un intérêt imposable. De plus, comme la majorité d’entre eux ont une longue durée, assurez-vous d’avoir des liquidités à votre disposition avant de bloquer des fonds pour le long terme. De manière significative, les programmes de bureau de poste comportent une assurance souveraine sur le montant total investi et offrent donc la sécurité la plus élevée sur la totalité du capital investi.

