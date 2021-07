Le gouvernement Modi n’a aucune information sur le nombre total d’investisseurs et d’échanges de crypto-monnaie en Inde

in

Alors que le nombre d’échanges privés de crypto-monnaie opérant en Inde augmente, le gouvernement de l’Union ne dispose d’aucune donnée officielle à leur sujet. Le gouvernement ne dispose pas non plus d’informations sur le nombre d’investisseurs liés à ces échanges.

En réponse à une question sur le nombre d’échanges de crypto-monnaies opérationnels en Inde et le nombre d’investisseurs qui leur sont liés, le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, dans une réponse écrite déposée à Rajya Sabha mardi 27 juillet 2021) a déclaré: “Cette information ne sont pas perçus par le gouvernement.

En réponse à une autre question sur « s’il est un fait que le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent sont commis par le biais de nombreux échanges de crypto-monnaie », a déclaré FM Sitharaman : « Aucune information de ce type n’a été portée à la connaissance du gouvernement ».

Le ministre des Finances a également démenti que le gouvernement prévoyait d’imposer un prélèvement de péréquation sur le nombre d’investisseurs qui ont acheté de la crypto-monnaie à l’étranger.

Bien que le gouvernement ne collecte pas d’informations sur les investisseurs cryptographiques, leur nombre a augmenté de façon exponentielle au cours des 1 à 2 dernières années.

Selon diverses estimations, il y a environ 1,5 crore d’investisseurs crypto dans le pays. En outre, environ 350 startups travailleraient dans l’espace blockchain et crypto.

Un rapport de Bloomberg le mois dernier a signalé que les investissements cryptographiques des Indiens avaient explosé, passant de 923 millions de dollars en avril 2020 à environ 6,6 milliards de dollars l’année dernière.

Le gouvernement devrait travailler sur un projet de loi sur la crypto-monnaie. Pendant ce temps, la RBI prévoit également d’introduire la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) de manière progressive pour limiter les conséquences néfastes des monnaies virtuelles privées. Le sous-gouverneur de la RBI, T Rabi Sankar, a récemment déclaré que la banque centrale “travaillait à une stratégie de mise en œuvre progressive et examinait les cas d’utilisation qui pourraient être mis en œuvre avec peu ou pas de perturbations”. RBI examine actuellement la portée des CBDC, la technologie sous-jacente, le mécanisme de validation, l’architecture de distribution et le degré d’anonymat, etc.

