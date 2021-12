Le gouvernement Modi prépare un complot pour rétablir les lois agricoles après les élections législatives (Congrès)

La Loi sur l’abrogation des lois agricoles a abrogé les trois lois agricoles adoptées par le Parlement en septembre de l’année dernière.

Le Congrès a allégué samedi que le Centre préparait un «complot» pour ramener les trois lois agricoles après le prochain tour des élections législatives et a exhorté le peuple à donner une leçon au gouvernement en le battant aux élections.

L’attaque brutale du Congrès est intervenue à la suite des remarques du ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar lors d’un événement vendredi au cours duquel, tout en parlant des lois agricoles, il a déclaré que le gouvernement avait fait un « pas en arrière » et « avancera à nouveau ».

L’ancien chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que le ministre de l’Agriculture du pays avait « insulté » les « excuses » du Premier ministre Narendra Modi – « elles sont condamnables ».

« Si des mesures anti-agriculteurs sont à nouveau prises, alors le satyagraha des ‘annadatas’ aura lieu à nouveau », a-t-il déclaré.

« Avait vaincu l’arrogance, la vaincra à nouveau », a déclaré Gandhi dans un tweet en hindi, en utilisant le hashtag « FarmersProtest ».

S’exprimant lors de l’événement à Nagpur, Tomar a déclaré : « Nous avons apporté des lois d’amendement sur l’agriculture. Mais certaines personnes n’aimaient pas ces lois qui étaient une grande réforme apportée environ 70 ans après l’indépendance sous la direction du Premier ministre Narendra Modi ».

« Mais le gouvernement n’est pas déçu, nous avons fait un pas en arrière et nous avancerons encore parce que les agriculteurs sont l’épine dorsale de l’Inde », a-t-il ajouté.

Se référant à ces remarques, le porte-parole en chef du Congrès, Randeep Surjewala, a déclaré que la « conspiration concertée » pour ramener les trois lois agricoles « anti-agriculteurs » était à nouveau exposée par la déclaration de Tomar.

« Voyant sa défaite aux cinq élections d’État, dont l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et le Pendjab, le Premier ministre Narendra Modi s’était excusé et avait abrogé les trois lois noires au Parlement. Cela s’est produit après la plus longue et pacifique agitation gandhienne pendant plus de 380 jours aux frontières de Delhi, où plus de 700 agriculteurs ont sacrifié leur vie », a déclaré Surjewala.

« Même alors, nous avions soupçonné les intentions du Premier ministre, du BJP, du RSS et du gouvernement Modi », a-t-il déclaré.

Immédiatement après l’abrogation des lois, de nombreux dirigeants du BJP avaient fait des déclarations intempestives dénonçant le « complot » visant à rétablir les trois lois agricoles, a-t-il déclaré.

Le 21 novembre, le gouverneur du Rajasthan, Kalraj Mishra, a déclaré que les trois lois agricoles abrogées seraient rétablies et le député du BJP Sakshi Maharaj a également fait une déclaration à cet effet, a déclaré Surjewala.

De nombreuses personnes ont qualifié ces déclarations d’aberrations, mais vendredi dans le Maharashtra, Tomar a « fortifié le complot ourdi » par le gouvernement Modi pour ramener les trois lois agricoles « anti-agriculteurs » après l’achèvement des élections dans cinq États, a-t-il déclaré.

« Nous appelons les agriculteurs indiens, nous appelons les autres Indiens, que la seule façon d’arrêter la conspiration diabolique du gouvernement Modi de ramener les lois agricoles est de vaincre de manière décisive le BJP dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, le Pendjab et d’autres élections afin que une leçon est enseignée au gouvernement du BJP, dirigé par les capitalistes, au centre qu’ils ne peuvent pas annihiler les droits de 62 crores d’agriculteurs du pays », a déclaré Surjewala.

Ces trois lois agricoles étaient — la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), la loi de 2020 sur l’accord sur l’assurance des prix et les services agricoles des agriculteurs (autonomisation et protection) et la loi de 2020 sur les produits essentiels (modification).

