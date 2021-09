Le gouvernement n’a aucun intérêt à acquérir une entreprise de télécommunications: PDG de Vodafone India

VIL avait une dette brute totale de Rs 1,91 crore lakh, à l’exclusion des dettes de location et des intérêts courus mais non échus, au 30 juin 2021.

Le gouvernement a donné la possibilité aux opérateurs de télécommunications de rembourser les intérêts sur les cotisations par le biais de fonds propres et a également indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à acquérir une entreprise de télécommunications, a déclaré un haut responsable de Vodafone Idea, criblé de dettes. Le directeur général et PDG de Vodafone Idea Ltd (VIL), Ravinder Takkar, a déclaré dans une interview à PTI qu’il est clair que le gouvernement souhaite que l’entreprise soit compétitive sur le marché et qu’il devrait y avoir au moins trois fournisseurs de services privés dans le secteur des télécommunications.

« J’ai eu de nombreuses interactions avec diverses parties du gouvernement avant cette annonce (réformes des télécommunications). Dans toutes mes conversations, il est absolument clair que le gouvernement n’a aucun intérêt à posséder, acquérir ou gérer une autre entreprise de télécommunications », a déclaré Takkar.

Le gouvernement gère déjà les entreprises de télécommunications déficitaires BSNL et MTNL, qui n’ont pas encore enregistré de bénéfices après un plan d’aide d’environ Rs 69 000 crore qui leur a été accordé en octobre 2019.

Certains experts ont affirmé que le gouvernement pourrait finir par détenir une part « importante » (les estimations variaient de 26 % à une participation majoritaire) dans VIL à la fin de la période de moratoire, si la compagnie de téléphone choisit de payer des intérêts cumulés ou des versements annuels sous forme de capitaux propres.

«Ils (le gouvernement) ont clairement indiqué qu’ils voulaient que trois acteurs privés restent. Ils veulent que nous soyons compétitifs sur le marché. Ils veulent que nous fonctionnions de manière compétitive », a déclaré Takkar.

VIL avait une dette brute totale de Rs 1,91 crore lakh, à l’exclusion des dettes de location et y compris les intérêts courus mais non échus, au 30 juin 2021. La dette comprend des obligations de paiement différé du spectre de Rs 1,06 lakh crore et un passif AGR de Rs 62 180 crore qui sont en raison du gouvernement et de la dette des banques et des institutions financières de Rs 23,400 crore.

La société avait affiché un chiffre d’affaires consolidé de Rs 9 152,3 crore au cours de la période avril-juin et le coût financier était de Rs 5 228,4 crore. Selon Jefferies, le moratoire de 4 ans sur les paiements offrira un allégement des liquidités de VIL et « pourrait conduire le gouvernement à prendre une participation importante dans VIL ». Le rapport d’analyste du groupe de banque d’investissement avait prévu que le gouvernement pourrait détenir 26% de VIL à la fin de la période de quatre ans, si la compagnie de téléphone choisit de payer les intérêts cumulés de Rs 9 000 crore par le biais de fonds propres.

Takkar a déclaré que, du point de vue de l’entreprise, l’exercice de l’option sur actions pour le paiement d’intérêts était le moindre domaine sur lequel elle se concentrait et VIL s’est engagé à gérer l’entreprise.

« Notre intention est de rembourser le gouvernement et notre plan d’affaires reflétera cette partie. Mais certainement avoir cette option où cela pourrait être converti en capitaux propres est une décision audacieuse et garantit d’une certaine manière que si l’industrie n’est pas réparée, le gouvernement continuera à soutenir l’industrie pendant une période plus longue aussi longtemps qu’il le faudra. “, a déclaré Takkar.

Le Credit Suisse a déclaré que le moratoire allégerait les contraintes de trésorerie immédiates pour VIL, mais qu’il devra également lever environ 7 300 crores de roupies au cours des 6 à 9 prochains mois pour rembourser sa dette hors spectre et traverser ces quatre années avec un investissement minimal.

Il a déclaré que malgré le moratoire et la conversion des intérêts au cours de la période, VIL aura besoin d’un ARPU (revenu moyen par utilisateur) de Rs 240 d’ici l’exercice 2026 pour répondre à Rs 33 000 crore de paiements annuels de spectre et de cotisations AGR qui devront être remboursé sur la durée restante.

Takkar a déclaré que la société mettrait à jour ses plans d’affaires après que le gouvernement aura publié des directives sur diverses mesures annoncées dans le cadre des réformes des télécommunications et pourrait demander l’approbation du conseil d’administration pour collecter des fonds afin de combler l’écart nécessaire pour atteindre les objectifs commerciaux.

Il a déclaré que les mesures de réforme du gouvernement ont donné à l’industrie la confiance que les tarifs peuvent être augmentés. « À mon avis, les prix sont l’une des principales raisons pour lesquelles l’industrie a atteint ce niveau. Avec ce paquet gouvernemental, les prix dans l’industrie peuvent certainement s’améliorer. Nous avons atteint un point où trois acteurs sont présents dans l’industrie », a-t-il déclaré.

Bharti Airtel et VIL ont plaidé pour une augmentation des tarifs des services mobiles afin de réduire les charges financières. Takkar a déclaré qu’il restait trois acteurs privés sur le marché et que tout le monde voulait que les prix augmentent.

“Nous ne savons pas quelle sera l’intention de l’autre joueur. Ce manque de confiance a conduit à un point où personne ne veut prendre position unilatéralement. Dans cet environnement, avec le paquet gouvernemental maintenant, ce (déficit de confiance) disparaît, ce qui signifie que, sans aucune intervention du gouvernement, l’industrie peut gérer les augmentations de prix, ce que je pense qu’elle le fera. Je le vois certainement se produire dans un court laps de temps. Ce sera progressif mais cela commencera à avoir lieu », a déclaré Takkar.

VIL avait déclaré un revenu moyen par utilisateur (ARPU) de Rs 104 au premier trimestre clos le 30 juin 2021 tandis que ses concurrents Bharti Airtel et Jio avaient enregistré un ARPU de Rs 146 et Rs 138,4.

