Le gouvernement n’a pas l’intention de mettre en œuvre un système de notation pour les MPME : MPME Min Narayan Rane

Crédit et financement pour les MPME : Le ministre des MPME, Narayan Rane, a réitéré que le gouvernement n’envisageait pas de mettre en œuvre un système de notation pour surveiller les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Cela a pris de l’importance car l’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait annoncé lors de plusieurs événements publics que le gouvernement était en train de mettre en place un processus de notation pour permettre aux petites entreprises d’accéder à des prêts bancaires sur la base des notations. Répondant à une question posée à Rajya Sabha lors de la session d’hiver en cours pour savoir si le gouvernement envisage de mettre en œuvre un système de notation pour surveiller les MPME, Narayan Rane a déclaré qu’il n’y avait pas de tels plans. Plus tôt cette année également à Lok Sabha, Rane avait déclaré qu’il n’y avait « aucun » plan du gouvernement pour mettre en œuvre un système de notation pour les MPME.

Cependant, en novembre 2019, Nitin Gadkari avait annoncé que le gouvernement était en train de lancer des « notations de crédit basées sur des données numériques » pour les MPME afin de leur permettre d’obtenir des prêts bancaires sur la base des notations. Pour les MPME notées AAA, le gouvernement devait acheter 15 % du montant levé par elles sur les marchés publics sous forme de participations. Cette décision visait à encourager les MPME à lever des fonds sur les marchés publics.

L’actuel ministre des Transports routiers et des autoroutes, Gadkari, avait également réitéré en mai dernier la nécessité d’un système de notation de crédit. Le ministre avait recherché des idées pour « un système d’analyse informatique pour l’évaluation des MPME afin d’apporter de la transparence et d’avoir des processus axés sur les résultats et limités dans le temps », lors d’un webinaire avec les représentants de la Chambre des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (CIMSME ) et l’Institute of Cost Accountants of India sur l’impact de Covid sur les MPME.

Plus tôt cette année également, le ministre avait demandé un système de notation et un tableau de bord pour un suivi efficace des programmes des MPME. S’adressant à un webinaire du CIMSME, Gadkari a déclaré que le monde entier souhaite désormais investir dans l’industrie indienne et qu’avec un système de notation efficace, les MPME peuvent obtenir de bons investissements de l’étranger.

Il est important de noter que l’ancien programme de performance et de notation de crédit du ministère des MPME a été supprimé en décembre 2018, avait déclaré Gadkari en réponse à une question posée à Lok Sabha en mars 2020. Le programme visait à fournir un avis tiers sur les capacités et les capacités des MPME. solvabilité afin de les sensibiliser aux forces et faiblesses de leurs opérations existantes.

