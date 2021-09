Le gouvernement ne devrait pas avoir à garantir les SR NARCL

De plus, la récupération est une compétence spécialisée et le processus serait plus efficace si une seule équipe professionnelle était au travail. (Image représentative)

Étant donné que le Centre a déjà fait sa part en injectant Rs 3,4 lakh crore de capital dans les banques d’État au cours des exercices 16-FY21, on ne sait pas pourquoi ils ont maintenant besoin d’une garantie souveraine de Rs 30 600 crore pour soutenir les reçus de sécurité (SR) qui sera délivré par la National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL). Apparemment, cette garantie est destinée à couvrir l’écart entre le montant réalisé sur les actifs sous-jacents et la valeur nominale des SR.

De plus, les SR deviennent des instruments négociables attractifs sur le marché s’ils sont adossés à une garantie. En perspective, le problème des actifs non productifs (NPA) a été créé par les banques en premier lieu et, par conséquent, elles doivent trouver la solution ; la manière dont ils continuent à demander des aumônes est inconvenante. Ils doivent se concentrer sur la récupération de ce qu’ils ont perdu par eux-mêmes au lieu de s’appuyer sur le gouvernement. De son côté, le gouvernement devrait leur demander de voler de leurs propres ailes.

Alors que l’idée d’une mauvaise banque est toujours mauvaise parce qu’elle crée un aléa moral, comme ce document l’a soutenu au cours des cinq dernières années, il y a l’avantage d’agréger les expositions de prêt. Sinon, les intérêts de vente divergents des prêteurs font de la résolution un processus long et souvent peu concluant. De plus, la récupération est une compétence spécialisée et le processus serait plus efficace si une seule équipe professionnelle était au travail.

Les prêts stressés que la NARCL acquerra auprès des prêteurs ont tous été prévus, sinon à hauteur de 100 %, alors à hauteur de 90 % ou peut-être 75 %. Une grande partie du capital qui a permis ce provisionnement, du moins pour les prêteurs publics, est venue du gouvernement. Dans cette mesure, il y aura peu ou pas d’impact sur les bilans des banques lorsque les actifs seront transférés. En fait, les banques recevront 15 % de la valeur de l’actif – une moyenne de 18 % – sous forme d’espèces qui iront directement au résultat net ; les 85 % restants seraient sous forme de SR.

Mais, pourquoi exactement les SR doivent-ils être soutenus par une garantie ? Il est de la responsabilité de l’India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL), l’entité opérationnelle, qui gérera les actifs et s’engagera avec les professionnels du marché et les experts en redressement, d’obtenir une bonne valeur pour les créances douteuses. Les prêteurs sont les plus gros sponsors de la NARCL et de l’IDRCL ; il leur incombe de s’assurer que les deux entités font le travail.

Ils doivent s’assurer que ces entités sont bien dotées en personnel avec des professionnels de premier ordre et que la structure des frais est conçue pour inciter à un rétablissement rapide. Comme les experts l’ont souligné, dans la mesure du possible, les entreprises devraient être relancées pour les rendre plus attrayantes pour les acheteurs potentiels.

Un point ici sur le rôle que les professionnels de la résolution (RP) ont joué dans le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) dans le cadre de l’IBC : leurs performances ont été quelque peu mitigées. Les prêteurs doivent également s’assurer que les défaillants volontaires et les emprunteurs errants restent loin des décideurs de la NARCL et de l’IDRCL. C’est l’occasion pour nos banques de prouver qu’elles sont capables de travailler dans l’intérêt commun.

Ayant obtenu cette largesse imméritée, ils doivent essayer de récupérer autant que possible. Ce n’est pas parce qu’ils ont reçu le capital nécessaire pour couvrir les risques de créances douteuses qu’ils cessent de se battre pour les recouvrements. Ils s’en sont tirés avec 15 à 20 crore de lakh de NPA, en grande partie de l’argent des contribuables ; ils ne peuvent pas être autorisés à perdre plus.

