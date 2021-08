Le gouvernement ne dispose pas de données sur les unités dirigées par des femmes touchées par le verrouillage signalant une baisse des revenus des ventes: Narayan Rane

91% des MPME se sont avérées fonctionnelles, selon une étude NSIC menée pour comprendre les capacités opérationnelles et les difficultés rencontrées par les bénéficiaires des programmes NSIC au milieu de Covid.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Alors que le verrouillage induit par Covid a ravagé le secteur des MPME, y compris ses entreprises dirigées par des femmes, le gouvernement n’a pas encore enregistré la même chose. Actuellement, « le ministère des MPME ne dispose pas de données sur le pourcentage d’entreprises dirigées par des femmes qui ont signalé une baisse significative de leurs revenus de vente après le verrouillage », a déclaré le ministre des MPME, Narayan Rane. Le ministre a récemment répondu à une question dans le Lok Sabha pour savoir si 90 % des femmes entrepreneurs ont signalé une baisse significative de leurs revenus de vente après le verrouillage et que la reprise des MPME dirigées par des femmes est également susceptible d’être plus lente en raison des faibles niveaux de bénéfices. et des taux plus élevés de travail non rémunéré et domestique.

Rane a cité une étude récente menée par le ministère par l’intermédiaire de Khadi and Village Industries Commission (KVIC) qui a évalué l’impact de la pandémie sur les micro-unités, y compris les unités dirigées par des femmes mises en place dans le cadre du Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP). Selon l’étude, 88% des bénéficiaires du PMEGP avaient signalé un impact négatif tandis que les 12% restants des micro-unités, qui opèrent dans les secteurs de la santé et de la vente au détail, ont déclaré qu’elles avaient bénéficié du Covid.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Il est important de noter que le gouvernement ne dispose actuellement pas des données sur le nombre total de MPME ainsi fermées en raison des mesures de verrouillage qui ont également entraîné une contraction de l’activité économique. « Cette contraction a également eu un impact sur le secteur des MPME. Cependant, comme les MPME sont présentes à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au ministère des MPME », avait déclaré Rane au Rajya Sabha plus tôt ce mois-ci. Néanmoins, malgré Covid, le ministre a déclaré que 91% des MPME étaient fonctionnelles, citant les conclusions d’une étude en ligne menée par la National Small Industries Corporation (NSIC) pour comprendre les capacités opérationnelles et les difficultés rencontrées par les bénéficiaires des programmes NSIC au milieu Covid.

Selon un rapport d’un panel parlementaire sur l’impact de Covid sur les MPME déposé à Rajya Sabha la semaine dernière, le plan de relance annoncé l’année dernière pour la relance économique post-Covid a été “jugé insuffisant car les mesures adoptées étaient davantage une offre de prêt et une longue durée de vie”. des mesures à long terme au lieu d’améliorer les flux de trésorerie pour générer une demande en tant que soulagement immédiat. Dans ses recommandations, le comité a demandé au gouvernement de proposer un « ensemble économique plus large visant à renforcer la demande, les investissements, les exportations et la création d’emplois pour aider l’économie, y compris les MPME ». L’année dernière, le gouvernement avait lancé le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence de 3 lakh crore Rs (ECLGS) – dans le cadre du plan de relance de 20 crore Rs lakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.