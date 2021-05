Le Gouvernement ne juge pas “souhaitable” que le public retourne dans les stades pour le reste de la saison

05/03/2021 à 11:54 CEST

sport.es

Le gouvernement n’est pas favorable au retour des supporters dans les stades de football dans cette dernière ligne droite de la saison. Cela a été révélé par le ministre de la Santé Carolina Darias, qui a justifié sa décision par l’incidence inégale de Covid dans les différentes communautés autonomes.

“Il y a des communautés avec une incidence cumulée inférieure à 70 et d’autres au-dessus de 400 ou 500. Ils comprendront qu’une mesure telle que celle proposée ne serait pas la même sur tout le territoire espagnol et dans le reste de la section ce ne serait pas” le le plus souhaitable », a déclaré le ministre.

Le gouvernement entendait écouter les clubs et répondre à leur demande d’ouverture des stades au cours des quatre derniers jours, selon le réseau SER. Il était également prévu que la Ligue Endesa puisse avoir des supporters, mais finalement le gouvernement ne semble pas favorable à l’approbation de la mesure.