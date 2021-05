Le gouvernement “ ne peut pas tolérer ” le comportement des fans à Old Trafford

T

Le gouvernement a déclaré qu’il «ne pouvait pas tolérer» le comportement des supporters à Old Trafford dimanche, mais a reconnu les «frustrations» avec les propriétaires de clubs de football.

Un match de Premier League entre Manchester United et Liverpool a été reporté après que les fans ont fait irruption dans Old Trafford et ont envahi le terrain pour protester contre la famille Glazer.

La police a par la suite condamné les attaques contre deux policiers, dont l’un a été attaqué avec une bouteille et a subi une coupure importante au visage nécessitant des soins à l’hôpital.

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré lundi que s’il “ne peut pas tolérer” les scènes laides, il était important de reconnaître l’importance des fans pour le match.

“En regardant les scènes que nous venons de voir dans l’émission, il ne peut y avoir d’excuse pour ce genre de comportement”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Je pense qu’il est vraiment important que nous comprenions l’importance des fans pour le jeu, c’est pourquoi je suis très heureux que mon amie et collègue Tracey Crouch ait été nommée par le Premier ministre pour diriger l’examen mené par les fans, car les fans doivent être au cœur de ce jeu.

“Je ne peux donc pas approuver les images que nous avons vues sur le fait de prendre d’assaut le sol, mais nous devons comprendre les frustrations des fans, pas seulement avec Manchester United mais avec un certain nombre de clubs à travers le match.”

La manifestation est intervenue après que les Red Devils aient fait partie des 12 clubs qui se sont inscrits pour la Super League européenne séparatiste, qui s’est effondrée en 48 heures en raison d’une énorme pression.

Ces plans ont amené la colère contre la famille Glazer à un nouveau niveau, les fans se rassemblant à Old Trafford pour exiger un changement.

Images d’action via REUTERS / . via .

Les fans se sont rassemblés vers 13 heures devant la statue de la trinité sur le parvis d’Old Trafford alors qu’un autre groupe a manifesté à l’hôtel Lowry, où l’équipe United restait en avance sur le match.

Des centaines de personnes à l’extérieur d’Old Trafford sont devenues des milliers au moment où la manifestation a commencé à 14 heures, lorsque deux pétards ont été lâchés et que les fans ont commencé à marcher vers le tunnel de Munich.

Les clôtures rouges placées devant la tribune est n’ont pas duré longtemps car les stadiers étaient en infériorité numérique et les partisans enthousiastes se sont dirigés vers le tunnel.

Des images de centaines de fans ont rapidement émergé sur le terrain, un groupe sortant en sautant vers les sentiers du canal à proximité et d’autres passant par les portes principales vers 14h30.

Une heure plus tard, un autre petit groupe de manifestants a été vu quitter le stade. Il n’y avait aucun signe des équipes sur le terrain mais les alignements ont été annoncés par la Premier League à 15h30.

La police du Grand Manchester a révélé que deux de ses agents avaient été blessés lors des manifestations.

Un communiqué a déclaré: «Les agents étaient au courant d’une manifestation qui devait avoir lieu à Old Trafford aujourd’hui et travaillaient en étroite collaboration avec des partenaires pour s’assurer que ceux qui étaient présents étaient en sécurité tout en permettant leur droit de manifester pacifiquement.

Manifestations devant Old Trafford / PA

«Les agents ont continué de surveiller de près la situation, en contact avec les personnes présentes, mais, à mesure que les groupes se sont développés, il est devenu clair que beaucoup de ceux qui étaient présents n’avaient pas l’intention d’exercer leur droit de manifester pacifiquement. Des fusées éclairantes ont été lancées et des bouteilles jetées sur les agents.

«Les manifestants à l’extérieur d’Old Trafford sont devenus particulièrement agressifs et antagonistes envers la police devant un groupe d’environ 100 personnes qui entraient de force au sol, certains membres du personnel de United devant s’enfermer dans des chambres.

«Ceux qui se trouvaient dans le stade ont été expulsés par des officiers, mais à l’extérieur, sur le parvis, l’hostilité s’est accrue avec des bouteilles et des barrières jetées sur les officiers et les chevaux. Deux policiers ont été blessés, un policier ayant été attaqué avec une bouteille et ayant subi une coupure importante au visage, nécessitant des soins d’urgence à l’hôpital.

«La situation augmentant en hostilité, des officiers supplémentaires ont dû être déployés et des officiers des forces voisines ont dû être recrutés pour aider les officiers du Grand Manchester.

«Suite à des discussions avec la Premier League, le Trafford Council et les clubs, une décision commune a été prise de reporter le match pour des raisons de sécurité.»

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, a déclaré qu’il «comprenait parfaitement» les préoccupations des supporters et a déclaré qu’il était «essentiel que ceux qui dirigent le club et le match les écoutent».

Il a ajouté: «Il est important de préciser que la majorité des partisans ont manifesté pacifiquement aujourd’hui. Cependant, il n’y a aucune excuse pour les actes d’une minorité qui a blessé des policiers et mis en danger la sécurité d’autrui.

«Cela pourrait être un moment important pour changer le football pour le mieux. Nous devons tous condamner la violence de toute nature et rester concentrés sur le comportement de ceux qui sont au sommet du jeu. »

L’ancien défenseur de United, Gary Neville, a déclaré à Sky Sports News: «Il y a un mécontentement énorme. Ils disent essentiellement que c’est assez.

«La famille Glazer est résiliente et têtue depuis de nombreuses années. Je pense qu’ils luttent depuis de très nombreuses années pour répondre aux exigences financières dont ce club a besoin et qu’il le fait depuis un certain temps.

«Ce stade, si vous allez dans les coulisses, est rouillé et pourri. Le terrain d’entraînement n’est probablement même pas parmi les cinq premiers de ce pays.

«Ils ne sont pas allés en demi-finale de Ligue des champions depuis 10 ans et n’ont pas gagné la ligue depuis huit ans. Le terrain autour du sol est sous-développé, dormant et abandonné alors que tous les autres clubs semblent développer leurs installations et leurs expériences de fans.

«La famille Glazer a du mal à répondre aux exigences financières et les fans disent que le temps est écoulé.

«Ils vont faire fortune s’ils vendent ce club de football. S’ils devaient le mettre en vente maintenant, je pense que le moment serait venu et ce serait la chose honorable à faire.