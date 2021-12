« Le gouvernement ne peut pas toujours se fier à la peur de l’alternative »

31/12/2021

Le à 08:26 CET

Ange Alonso Gimenez

L’entretien avec Gabriel Rufián (Barcelone, 1982) Elle a eu lieu mardi dernier, juste après la séance plénière qui a finalement approuvé les budgets. Dans l’hémicycle, il a dit au président Pedro Sánchez qu’ils seraient des comptes pour deux ans, c’est-à-dire le dernier de la législature. « Et il n’y a pas grand-chose de plus à dire », a-t-il ajouté. La négociation avec le PSOE sur la loi sur l’audiovisuel s’est soldée par quelques nuits blanches. a dû recourir à son amitié avec Adriana Lastra pour le débloquer. Il affirme que tout avec le Gouvernement coûte cher.

Quelle est votre évaluation des relations d’ERC avec le gouvernement au cours de cette année ?Inutilement difficile. Nous avons l’arithmétique gouvernementale la plus progressiste possible, et des choses apparemment simples coûtent terriblement cher. L’exemple est la loi sur l’audiovisuel. Que le gouvernement ne comprenne pas que les productions en langues officielles et la diversité linguistique doivent être protégées a été une énorme frustration. Semaine après semaine, cela nous coûte cher et cela ne devrait pas nous coûter autant.Dans quelles lois ERC allez-vous être très exigeant ?Au premier semestre, il y a deux grands drapeaux que nous devons négocier et mener, la réforme du travail, qui a déjà été énoncée, et la loi du bâillon. Ce gouvernement ne peut quitter la Moncloa sans toucher aux aspects les plus dommageables de ces deux lois. Cependant, la réforme du travail semble régulière et avec la loi du bâillon, elle n’a pas été tentée.

Transmettez-le à votre beau-frère. pic.twitter.com/l52dhjVv6L – Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 21 décembre 2021

L’arrivée de Félix Bolaños au Ministère de la Présidence et des Relations avec les Tribunaux a-t-elle supposé une amélioration ? Avec tout mon amour et mon respect, Carmen Calvo n’a jamais fait partie de l’équipe de négociation. Bolaños, oui, et cela a facilité certaines choses. Mais nous avons trouvé un Bolaños avec des gallons dans certains cas et sans gallons dans d’autres. La relation reste cependant relativement fluide. Et nous ne sommes pas ici parce que nous sommes amis, mais parce que nous devons proposer une alternative.Dans le débat de mardi dernier, vous disiez que ces nouveaux budgets allaient être pour deux ans, et ajoutiez : « Il ne faut pas en dire beaucoup plus & rdquor ;. Vouliez-vous dire qu’ERC va augmenter le prix de son support ? Donnez-vous un ultimatum?Nous n’aimons menacer personne, même si cela n’en a pas l’air. Nous n’aimons pas avertir, mais de temps en temps nous devons le faire car sinon ces personnes croient que le vote d’Esquerra, Bildu, Más País ou Compromís est garanti. Nous ne faisons pas partie de la coalition, comme United We Can. Nous n’avons pas à avaler selon les crapauds. Nous voulons défendre notre rôle. Ce gouvernement ne peut pas toujours être basé sur la peur de l’alternative et c’est souvent le cas. Nous le savons parce que nous l’avons subi. En Catalogne, il y a eu des gens en prison et des gens en exil. Ils ne peuvent pas toujours être attrayants pour le bogue car il y a un moment où la peur est perdue.

Oui, il y a une langue persécutée. SPOILER: Ce n’est pas espagnol. pic.twitter.com/k10kWFUFnw – Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 17 décembre 2021

Cette peur sert-elle de colle au bloc de gauche ?Souvent, nous ne sommes pas unis par l’estime, mais plutôt par la crainte de l’alternative. Dix minutes suffisent dans ce Congrès pour écouter selon qui et se rendre compte que l’alternative est terrible. Mais nous (Esquerra) ne pouvons pas continuer à assumer une responsabilité qui n’est pas la nôtre, bien que nous ayons été plus responsables que le gouvernement à plusieurs reprises.ERC peut-il se permettre de rester en dehors de l’accord sur la réforme du travail ?C’est pour moi une fierté, je le dis avec humilité et clarté, de faire partie et de diriger un bloc périphérique de gauche. Souveraineté de gauche galicienne, indépendance de gauche basque et nous allons faire front commun là-dessus. Si ceux qui ont d’autres aspirations personnelles et politiques, très légitimes, ont devant eux des partis comme le BNG, EH Bildu ou Esquerra, ils vont trouver un problème. La question n’est donc pas ce que nous ferons, mais ce qu’ils feront. Ou eux. Cette réforme vend plus de fumée que la réalité, ils ont commencé la maison avec le toit et il n’y a que de la fumée d’une très grande cheminée.