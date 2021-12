Le gouvernement ne respecte pas le délai qu’il s’est fixé pour obliger Endesa, Iberdrola et Naturgy à mettre de l’électricité aux enchères

20/12/2021 à 09:03 CET

David Page

Le Gouvernement a lancé cet été un plan choc pour tenter d’amortir l’impact sur la facture d’électricité des ménages de la spirale de hausses exorbitantes sur les marchés du électricité et gaz. Le plan prévoyait des mesures temporaires (notamment, des réductions drastiques des taxes et de la partie fixe de la facture) ainsi que d’autres mesures qui se veulent durables pour avoir des effets permanents pour parvenir à une plus grande stabilité des prix et réduire leur incidence sur la facture qu’ils paient. consommateurs.

Parmi ces derniers, le Gouvernement a inscrit la célébration de enchères de contrats d’achat d’électricité à terme avec des prix stables et avec une durée de plus d’un an. Des enchères auxquelles les grandes compagnies d’électricité (Iberdrola, Endesa, Naturgy et EDP) ont été obligés de mettre aux enchères une partie de leur électricité produite par les centrales nucléaires, hydroélectriques et éoliennes pour la vendre à des commerçants indépendants (ceux non intégrés aux grands groupes énergétiques) et à de grands consommateurs industriels.

Il est également envisagé de dédier une partie de l’électricité vendue aux enchères à l’approvisionnement des plus de 10 millions de clients du tarif réglementé, ce que l’on appelle Prix ​​Volontaire pour le Petit Consommateur (PVPC), dans le but de réduire son exposition à la volatilité du marché de gros de l’électricité, qui est celui qui continue de marquer des sommets historiques avec des niveaux supérieurs à 300 euros par mégawattheure (MWh).

Le décret royal 17/2021, par lequel le plan de choc pour contenir le prix de l’électricité a été articulé, comprenait un mandat exprès pour le gouvernement de tenir la première de ces enchères avant le 31 décembre 2021. Un mandat qui ne sera pas rempli, comme l’ont confirmé des sources du secteur électrique impliquées dans l’organisation et la réalisation de l’enchère elle-même. Du secteur il est rappelé que le Gouvernement pourrait saisir une apostille incluse dans l’arrêté royal pour justifier la non tenue de la vente aux enchères dans le délai imparti. Et c’est que la règle indique que l’offre sera tenue « conformément aux circonstances du marché », et le ministère pourrait faire valoir que les bonnes circonstances n’existent pas.

le Ministère de la Transition écologique préfère ne pas commenter la violation du mandat que les compagnies d’électricité concernées considèrent comme allant de soi. Et c’est que les compagnies d’électricité contraintes aux enchères n’ont aucune preuve qu’une quelconque procédure a été activée pour tenir l’offre avant la fin de l’année.

Le ministère commandé par la vice-présidente Teresa Ribera est chargé de lancer la vente aux enchères. Deux semaines après la fin de l’année, la résolution du secrétaire d’État à l’Énergie nécessaire pour préciser toutes les conditions et spécifications de l’enchère n’a pas été publiée. D’autres organismes impliqués dans l’organisation de la vente aux enchères, tels que la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) et l’opérateur du marché de l’électricité OMIE, ils ne confirment pas avoir activé les mécanismes nécessaires pour pouvoir développer l’offre.

Pour les grandes compagnies d’électricité, ce ne sera pas une option de participer, ce sera une obligation d’assister à ces enchères. La quantité d’énergie à mettre aux enchères lors de la première de ces enchères est déjà prédéterminée : 15 830 gigawattheures (GWh), soit 25 % de la production électrique annuelle de l’année avec la production la plus faible des installations concernées. Et la répartition de l’énergie que chacune des compagnies d’électricité doit apporter en fonction de son quota de production a même été fixée : Iberdrola, plus de 7 300 GWh ; Endesa, 6 700 GWh ; Naturgy, 1 400 GWh ; et EDP, 360 GWh.

Depuis que le gouvernement a approuvé son plan d’urgence de mesures visant à retenir les montées de lumière Septembre dernier, Les grandes compagnies d’électricité ont insisté sur l’impossibilité de tenir l’enchère obligatoire en urgence. Les entreprises soutiennent qu’elles ne pouvaient pas fournir d’électricité pour une vente aux enchères immédiate, car elles avaient déjà vendu toute la production d’électricité de cette année. Et, selon les entreprises, leur production d’électricité pour 2022 est également déjà vendue en grande majorité, soulignant qu’elles ont conclu des contrats dans la plupart des cas pour plus de 80 % de la production de l’année prochaine.

« Les conditions du gouvernement pour organiser ces enchères nous obligeraient à retirer de l’électricité aux clients à qui nous l’avons vendue pour devoir la donner à d’autres », argumente l’une des grandes compagnies d’électricité. Les grandes entreprises vendent en général la totalité ou la quasi-totalité de leur production d’électricité à leurs propres sociétés commerciales, à des filiales d’un même groupe. L’intention du Gouvernement est d’augmenter la liquidité des marchés à terme, en forçant une partie de cette production à être transférée à des négociants indépendants extérieurs aux grands groupes énergétiques ou directement à la grande industrie afin qu’elle puisse contenir les coûts de l’énergie en pleine spirale de hausses.

Les grandes compagnies d’électricité partent du principe que le Gouvernement sera vigilant dans les prochains mois et qu’il activera le mécanisme des enchères forcées en 2022 s’il détecte que les entreprises ne proposent pas de l’énergie à des prix raisonnables – avec des niveaux antérieurs à la crise énergétique – à grande clients ou ne renouvellent pas les contrats d’approvisionnement dans des conditions stables.

Le gouvernement a assoupli sa réforme de l’électricité en quelques semaines et les grandes compagnies d’électricité ont déjà réussi à contourner les coupes millionnaires initialement prévues par le gouvernement pour éviter les revenus extraordinaires tirés de la forte hausse du gaz. Le gouvernement a finalement été exonéré de restituer ces revenus aux compagnies d’électricité qui ont démontré qu’elles n’appliquaient pas les prix du marché de gros dans leurs contrats à prix fixe. Les entreprises tiennent également pour acquis qu’elles pourront contourner l’autre réduction prévue par l’exécutif, et qui est en cours de traitement au Congrès, afin qu’elles restituent les revenus extraordinaires qu’elles percevraient en raison de l’augmentation des droits d’émission de CO2.