Le gouvernement n’est pas ton Dieu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La politique est une mauvaise religion.

Les gens peuvent discuter du but de la religion. Pour certains, c’est un code moral, un ensemble de principes qui fournissent des repères pour mener une vie vertueuse et qui aident l’homme à gagner le combat contre sa propre nature humaine. Pour d’autres, cela crée un sentiment d’utilité ou d’appartenance à une communauté.

LE BÉNÉVOLAT PENDANT LES VACANCES PEUT CHANGER UNE VIE – PEUT-ÊTRE LA VTRE

Bien sûr, partout où il y a une religion que les gens suivent et une divinité apparentée à adorer, il y a sûrement de mauvais acteurs qui essaient d’exploiter la foi des autres. Toute religion doit équilibrer ce potentiel d’inconvénients contre ses avantages.

Maintenant, je suis une personne de foi, et bien que je ne puisse pas vous dire exactement où vous pouvez trouver Dieu, je suis prêt à parier un gros pari que Dieu n’est pas à Washington, DC

La politique en est venue à englober à la fois la vénération et l’exploitation qui se produisent dans la religion. La politique a tous les mauvais aspects de ce qui peut mal tourner avec l’adoration, l’adhésion et la foi, sans absolument rien de bon.

De plus en plus en politique, les gens suivent et vénèrent les partis et les gens plutôt que les principes. Les lois historiques, comme les Dix Commandements, ont été transmises de génération en génération, provenant d’un pouvoir omniscient.

CE N’EST PAS TOUJOURS FACILE MAIS VOICI 4 FAÇONS DE RENDRE LES VACANCES DE VOTRE FAMILLE PACIFIQUES ET SIGNIFICATIVES

Ils fournissent des lignes directrices pour un individu qui sont poursuivies pour améliorer l’individu et, pour certains, pour, espérons-le, recevoir un bon jugement dans l’au-delà. Ils sont acceptés ou ignorés en fonction du libre arbitre et du choix de l’individu.

En politique, les lois sont modifiées pour répondre aux caprices des politiciens – de simples mortels qui n’ont pas un sens plus élevé de savoir ou de but, mais qui sont élus parce qu’ils sont populaires ou bons pour collecter des fonds pour la campagne. Leurs principes ne sont pas gravés dans le marbre, mais changent fréquemment, tout comme les politiciens au pouvoir eux-mêmes. Les lois qu’ils promulguent sont imposées par la force au lieu d’être acceptées par choix.

Pourtant, malgré cela, les gens passent plus de temps à adorer à l’autel d’un parti politique choisi. Ils vivent, respirent et prient la politique. Les enjeux politiques du jour deviennent un guide dévorant pour vivre la vie. De plus, ils ne cherchent pas à résoudre les problèmes personnellement ou même dans leurs communautés. Au contraire, ils attendent du gouvernement qu’il soit là pour tout et n’importe quoi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

De nombreuses personnes, selon leurs propres déclarations au monde (c’est-à-dire via des publications sur les réseaux sociaux), ont laissé leur nouvelle religion politique briser des amitiés et des familles. Ils ont laissé cette religion devenir un point de discorde sur le lieu de travail et même façonner leur façon de consommer et de réagir à l’information.

Ce changement de respect a permis aux politiciens de devenir de fausses idoles, leur conférant un pouvoir immense, ce qui à son tour a eu un résultat négatif sur nos droits individuels, ainsi que sur notre tissu social. Les gens, au service de ces faux dieux, s’engagent dans de nouvelles guerres de religion, souvent combattues avec des mots, mais parfois avec violence, au nom de leurs dieux et croyances politiques.

Quand les gens vivent selon un vrai code moral, c’est avec un but. Lorsque les gens suivent aveuglément l’idéologie politique, l’objectif devient au mieux confus et au pire destructeur.

Que vous croyiez en Dieu, une autre forme de pouvoir supérieur ou simplement un ensemble de directives morales, vous pouvez vous tourner vers eux pour obtenir de l’aide, mais cette aide vous revient toujours. Ils sont une ligne directrice pour la responsabilité personnelle, la responsabilité, la force, et pour vous et ceux qui vous entourent de prendre soin de vos problèmes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La politique suppose que vous pouvez décharger votre responsabilité sur une puissance supérieure qui s’occupera de chaque problème pour vous. Pire, cela suppose que ces politiciens le feront dans votre meilleur intérêt plutôt que dans le leur.

La politique est une mauvaise religion. Ceux qui en sont venus à le suivre en tant que tel voudront peut-être envisager une réflexion spirituelle.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR CAROL ROTH