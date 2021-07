Le gouvernement n’existe que pour s’autonomiser, pas pour les personnes qu’il gouverne – RedState ⋆ .

Là où je vis en Louisiane, le gouvernement local repousse fortement les efforts visant à limiter et à diviser son pouvoir.

Dans la paroisse de Lafayette, le gouvernement local est partiellement consolidé, ce qui signifie que la ville de Lafayette a un conseil municipal, la paroisse a un conseil de paroisse (« paroisse » en Louisiane est l’équivalent de « comté » ailleurs), et les deux travaillent aux côtés d’une ville- président de paroisse. Alors que les conseils sont divisés, les services gouvernementaux sont en grande partie regroupés sous un même toit avec l’exécutif.

Il y a quelques années, il n’y avait qu’un conseil ville-paroisse et un président, mais un changement récent voté par les citoyens de la paroisse a divisé le conseil en deux parties. On pensait que cela donnerait plus de pouvoir aux petites communautés périphériques qui sont dans la paroisse et non dans la ville. Cela n’a pas vraiment fonctionné de cette façon, cependant, parce que le gouvernement et ses bureaucraties sont toujours logés dans l’ancien système ville-paroisse.

Un groupe travaille à la déconsolidation complète du gouvernement local, ce qui créerait un gouvernement municipal distinct du gouvernement paroissial. Ce groupe a publié un rapport le recommandant et le conseil paroissial a répondu hier soir en votant pour mettre en place son propre comité pour l’examiner. La commission qu’ils ont embauchée dispose de six mois, ce qui repousse la question dans le cycle électoral de 2022 au plus tôt.

C’est tout simplement une tactique dilatoire.

Le gouvernement consolidé est tout simplement trop gros et gonflé pour être efficace, et la chose intelligente à faire pour toutes les personnes impliquées serait de le scinder et de rendre le gouvernement municipal et le gouvernement paroissial plus gérables et efficaces. Mais, aucune entité gouvernementale ne souhaite renoncer au pouvoir. Il ne réussit à en amasser davantage qu’aux dépens du peuple qu’il est censé gouverner. Cela se produit au niveau local, au niveau de l’État et au niveau fédéral.

S’il y a bien une chose que l’administration Trump a bien faite, c’est l’effort massif de déréglementation qui a suralimenté l’économie. Les Américains ont récolté les bénéfices des entités bureaucratiques réduites et ont prospéré grâce à cela. Cependant, là où l’administration Trump a le plus échoué, ce n’est pas davantage à la rupture ni même à la fermeture de certains de ces cauchemars bureaucratiques qui ont vu le jour sous les administrations précédentes.

Le gouvernement américain est dominé par des bureaux non législatifs qui établissent des règles et des lois comme ils l’entendent, et ils sont largement irresponsables envers les électeurs. Même voter contre une administration ne change pas les choses, car l’exécutif peut leur donner les moyens, mais ils ont rarement ou utilisent le pouvoir de les réduire ou de les éliminer. L’administration Trump a créé des plans de consolidation mais n’a pas donné suite. De même, la consolidation n’aurait pas fait grand-chose pour éliminer certains des cauchemars bureaucratiques que ces entités causent réellement.

Alors que les républicains avaient le Congrès et la Maison Blanche, ils se sont disputés entre eux sur des choses comme l’abrogation de la Loi sur les soins abordables, mais ils n’ont rien fait pour réellement accomplir l’une des choses qu’ils disent défendre : réduire la taille et la portée du gouvernement. Ce fut un échec de la part du parti et, par conséquent, l’administration Biden a pu intervenir et annuler une grande partie des changements que l’administration Trump avait apportés parce que les sous-structures existaient toujours.

Le gouvernement ne se donnera jamais que le pouvoir. Il ne l’enlèvera jamais à lui-même. Nous ne pouvons pas nous contenter de personnes qui maintiendront simplement le statu quo et apporteront des changements superficiels par décret. Nous avons besoin de gens qui démoliront les fondations de certaines bureaucraties, nous faciliteront la vie et rendront le gouvernement plus efficace pour servir réellement la population. Les Américains continuent de souffrir sous sa coupe lorsque nous ne mettons pas ces gens au pouvoir.