Le gouvernement nie les irrégularités dans la vente de la participation de HZL et demande à SC de rappeler l’ordre

En 2014, le gouvernement avait prévu de lever au moins 15 000 crores de roupies grâce à la participation résiduelle qu’il détenait dans HZL et Balco. Vedanta avait acquis la participation majoritaire des deux sociétés dans le précédent régime NDA en 2003.

Le gouvernement a demandé à la Cour suprême de demander le rappel de son ordonnance demandant à la CBI d’enregistrer une affaire régulière concernant la cession à 26 % d’Hindustan Zinc – qui appartient désormais majoritairement à Vedanta – en 2002, affirmant que l’agence d’enquête avait soumis des documents incomplets. informations contraires au dossier.

La demande déposée par le Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (anciennement Département du désinvestissement) a demandé le rappel/la modification des instructions du SC au motif que le tribunal suprême a fondé sa décision sur les notes du dossier et sur un « autonome (incomplet) note » déposée par la CBI sous pli scellé.

Le 18 novembre, la Cour suprême avait autorisé le Centre à désinvestir sa participation résiduelle de 29,5 % dans HZL sur le marché libre, car HZL avait cessé d’être une entreprise publique depuis la vente de sa participation majoritaire en 2002. Cependant, elle avait ordonné l’enregistrement d’une affaire régulière par la CBI sur les irrégularités alléguées dans le désinvestissement de sa part de contrôle en 2002. Depuis lors, la société Vedanta dirigée par Anil Agarwal, Sterlite Opportunities and Ventures, détient 64,92 % de HZL.

Déclarant qu’il est de son devoir de s’adresser au SC pour consigner des faits réels, le ministère des Finances a déclaré qu’une telle instruction de la plus haute juridiction « d’ouvrir une enquête pénale après environ 20 ans de désinvestissement, en l’absence de faits réels achetés avant cela dissuaderait sérieusement les acteurs mondiaux de participer au processus de désinvestissement à l’avenir qui ne sera pas dans l’intérêt public », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’une telle direction et conduite d’une enquête criminelle peuvent ne pas être nécessaires, inopportunes et pas dans l’intérêt public plus large.

Niant toute irrégularité dans la décision de céder 26% de HZL, il a déclaré qu’une procédure appropriée avait été suivie, y compris la sélection d’un conseiller mondial par le biais d’un appel d’offres mondial.

Pour remettre les pendules à l’heure, le gouvernement a donné tous les détails, y compris les notes de dossier, concernant la cession depuis 1999. « Toutes les décisions ont été prises après examen à différents niveaux et à tous les niveaux des décisions collectives ont été prises. La manière transparente dont le processus décisionnel s’est déroulé à différents niveaux élimine toute possibilité de complot criminel », a déclaré le ministère, ajoutant que la CBI avait créé une « impression incorrecte » en soumettant des informations incomplètes contraires au dossier.

« … La CBI avait, après une enquête préliminaire élaborée et approfondie et, après avoir examiné les points de vue et les contre-avis de la hiérarchie, décidé de fermer le PE et, par conséquent, les faits relatifs à la décision de désinvestir 26% aboutissant au désinvestissement effectif n’ont jamais été placés par le demandeur devant le CS. Le demandeur n’a donc pas eu l’occasion de savoir que la CBI n’avait pas présenté les faits complets… », a déclaré le ministère des Finances dans son affidavit.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud s’était opposé à la clôture de l’enquête préliminaire (EP) par la CBI dans le désinvestissement de HZL au cours de 1997-2003 et avait ordonné l’enregistrement d’une affaire régulière par la CBI et d’enquêter pleinement sur l’affaire nationale dirigée par Atal Bihari Vajpayee. Décision du gouvernement de l’Alliance démocratique en 2002 de désinvestir sa participation majoritaire dans HZL. La cession a été effectuée pendant le mandat d’Arun Shourie.

En 2014, le gouvernement avait prévu de lever au moins 15 000 crores de roupies grâce à la participation résiduelle qu’il détenait dans HZL et Balco. Vedanta avait acquis la participation majoritaire des deux sociétés dans le précédent régime NDA en 2003.

Le cabinet de l’Union avait approuvé une vente de participation dans Hindustan Zinc en 2014, la Confédération nationale des associations d’officiers, un syndicat d’employés, a approché le SC pour demander une enquête du CBI sur les irrégularités présumées dans la vente de la participation de HZL à Vedanta Ltd (anciennement Sesa Sterlite Ltd) en 2002. L’association a allégué que Sterlite, qui fait partie de Vedanta, avait pris une participation majoritaire dans le PSU à un prix sous-évalué, entraînant des pertes estimées à des centaines de crores pour le Trésor public.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.