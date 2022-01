Le gouvernement n’imposera pas de droits antidumping sur certains produits sidérurgiques

Dans le jargon du commerce international, le dumping se produit lorsqu’un pays ou une entreprise exporte un article à un prix inférieur au prix de ce produit sur son marché intérieur.

Le gouvernement a décidé de ne pas imposer de droits antidumping sur certains produits sidérurgiques importés de pays comme la Chine, le Japon et la Corée, le ministère des Finances n’ayant pas accepté les recommandations de la direction générale des recours commerciaux (DGTR).

Le bras d’enquête du ministère du Commerce, la DGTR, avait mené une enquête contre les importations de « produits en acier plat laminés à froid/réduits à froid en fer ou en acier non allié, ou d’autres aciers alliés de toute largeur et épaisseur – non plaqués, plaqués ou revêtus » et « à chaud Produits plats laminés en acier allié ou non allié», à la suite de plaintes déposées par les fabricants nationaux des produits respectifs.

Sur ces deux catégories d’acier, la direction avait recommandé le 14 septembre 2021 l’imposition de droits antidumping définitifs.

Alors que la DGTR recommande le droit, le ministère du Revenu prend la décision finale d’imposer les droits.

Dans des notes de service séparées, le département a déclaré que « le gouvernement central, après avoir examiné les conclusions finales de l’autorité désignée (DGTR), a décidé de ne pas accepter les recommandations ».

La direction avait conclu dans ses conclusions que les produits laminés à froid étaient sous-évalués par des entreprises de Chine, du Japon, de Corée et d’Ukraine ; et les produits laminés à chaud sont sous-évalués depuis la Chine, le Japon, la Corée, la Russie, le Brésil et l’Indonésie.

L’Inde a un accord de libre-échange avec le Japon et la Corée.

Dans le jargon du commerce international, le dumping se produit lorsqu’un pays ou une entreprise exporte un article à un prix inférieur au prix de ce produit sur son marché intérieur.

Le dumping a un impact sur le prix de ce produit dans le pays importateur, touchant les marges et les bénéfices des entreprises manufacturières.

Selon les normes commerciales mondiales, un pays est autorisé à imposer des droits de douane sur ces produits faisant l’objet d’un dumping afin d’offrir des règles du jeu équitables aux fabricants nationaux.

Le droit n’est imposé qu’après une enquête approfondie menée par un organe quasi judiciaire, tel que la DGTR, en Inde.

L’imposition de droits antidumping est autorisée en vertu du régime de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le droit vise à garantir des pratiques commerciales équitables et à créer des conditions de concurrence équitables pour les producteurs nationaux vis-à-vis des producteurs et exportateurs étrangers.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.