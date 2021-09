Le gouvernement n’offrira qu’un allégement de trésorerie aux opérateurs de télécommunications

Des sources ont déclaré qu’aucun avis juridique n’avait été demandé jusqu’à présent.

Le plan d’aide élaboré par le gouvernement pour le secteur des télécommunications ne traite pas les problèmes structurels mais se concentre uniquement sur l’octroi d’un allégement provisoire des flux de trésorerie aux opérateurs en difficulté financière. Ici aussi, il est nécessaire de préciser si l’allègement de trésorerie proposé en ce qui concerne le paiement des cotisations AGR peut être fourni aux opérateurs sans s’adresser à la Cour suprême. Des sources ont déclaré qu’aucun avis juridique n’avait été demandé jusqu’à présent.

Sur les cotisations du revenu brut ajusté (AGR), dont la plus grande partie de plus de 58 000 crore doit être payée par Vodafone Idea, le ministère des Télécommunications (DoT) a proposé que le paiement soit différé pour une période de quatre ans. Cependant, la valeur actuelle nette (VAN) du montant dû conformément à l’ordonnance SC sera entièrement protégée et récupérée au cours des cinq années suivantes. Cela signifie qu’il n’y a pas d’exemption d’intérêts, de pénalités, etc. seuls les versements dus au cours des quatre années suivantes seront différés, mais ajoutés à parts égales aux versements dus au cours des cinq années suivantes.

Le SC, dans son ordonnance de l’année dernière, avait déclaré que les entreprises devaient payer 10% d’avance et les cotisations restantes au cours des 10 prochaines années en versements égaux. Puisqu’avant la commande, les entreprises avaient payé plus de 10 %, elles n’ont rien payé cette année en mars, il leur reste donc neuf ans pour payer le solde à partir de mars 2022.

Les observateurs juridiques ont déclaré que si le gouvernement décidait d’accorder un report de quatre ans pour ce paiement, il devait s’adresser au tribunal suprême. Les responsables ont déclaré jusqu’à présent que la question n’avait pas été discutée avec le ministère de la Justice.

De même, en ce qui concerne le paiement différé du spectre, où un moratoire de deux ans prend fin en mars 2022, les opérateurs se verraient accorder une prolongation supplémentaire de deux ans avec la VAN protégée. Tout allégement supplémentaire sur les questions liées au spectre ne sera pris en compte que pour les futures enchères. Il en va de même pour les frais d’utilisation du spectre où les opérateurs paient actuellement entre 3 % et 5 % de leur AGR. Sur les fréquences déjà acquises, les redevances actuelles seront maintenues et des allègements soit en termes de réduction, soit de suppression, comme demandé par les opérateurs, ne seront envisagés que pour les fréquences acquises lors des futures enchères.

En ce qui concerne la conversion en capitaux propres dont on parle beaucoup, la proposition est que les opérateurs auront la possibilité, dans un délai spécifié, de convertir uniquement les cotisations gouvernementales supplémentaires au titre de la protection des intérêts de la VAN à la suite du report de quatre ans en capitaux propres. Ce montant a été quantifié dans la proposition à environ 16 000 crore pour Vodafone Idea, 9 500 crore pour Bharti Airtel, 3 000 crore pour Reliance Jio et 1 500 crore pour Tata Teleservices.

Le montant exact variera légèrement en fonction de la date de réalisation de l’émission d’actions, si l’option est exercée. Pour les sociétés cotées, les directives d’attribution préférentielle de Sebi seront suivies, en adoptant la «date pertinente» comme 30 jours avant la date de la décision du Cabinet, et avec un prix d’émission minimum à une valeur nominale des actions.

Pour Vodafone Idea, si l’option est exercée, cela signifiera un prix d’émission de 10 euros par action, se traduisant par 1 600 nouvelles actions à émettre, soit une augmentation de plus de 50 % de son flottant. La proposition indique également que les modalités détaillées de la conversion du capital sont susceptibles d’être complexes avec plusieurs problèmes opérationnels, et seront travaillées conjointement par le ministère des Finances, le DoT et Sebi.

Même si cela fonctionne, le montant d’une éventuelle conversion en actions est trop faible et n’apportera aucun soulagement financier significatif. Par exemple, pour Vodafone Idea, l’option de conversion des actions ou des actions privilégiées a été déterminée à environ 16 000 crore, ce qui représente moins de 10 % de son passif total envers le DoT de plus de 1,7 crore lakh.

Concernant les garanties bancaires également, il n’est pas proposé d’accorder un allégement immédiat car les BG existants, y compris les BG de performance pour la titrisation des tranches de paiement des enchères passées, et ceux relatifs aux demandes contestées couvertes par des décisions de justice, déjà détenues auprès du DoT ne seront pas retournés ou réduit. Le soulagement ne sera que pour l’avenir.

Le seul soulagement significatif est que la définition de l’AGR – quels revenus seront utilisés pour son calcul – sera rationalisée de sorte qu’à l’avenir, les entreprises devront payer la redevance et le SUC uniquement sur les revenus des télécommunications et non sur les revenus non télécoms comme les intérêts, les dividendes , plus-values, etc. Cependant, étant donné qu’il s’agira également d’une date prospective, cela n’apportera aucun soulagement immédiat aux opérateurs.

Il n’y a aucune mention de réduction des frais de licence des 8 % actuels de l’AGR à 6 % ou de prolongation de la période de location du spectre mis aux enchères des 20 ans actuels.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.