Le gouvernement nomme des administrateurs non officiels aux conseils d’administration de diverses banques

Le gouvernement a nommé des administrateurs indépendants au conseil d’administration de diverses banques du secteur public, notamment l’Union Bank of India, la Punjab National Bank et la Canara Bank, selon les documents réglementaires déposés par les banques.

Le gouvernement a nommé un directeur non officiel (NOD) au conseil d’administration de ces banques pour trois ans.

La nomination effectuée en vertu de la loi sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises) de 1970 et 1980.

La Bank of Maharashtra, dans un dossier, ledit département des services financiers relevant du ministère des Finances en date du 21 décembre 2021, a nommé Shashank Shrivastava et Sardar Baljit Singh comme NOD.

Ajay Singhal a été nommé administrateur non officiel à temps partiel au conseil d’administration de Bank of Baroda pour une période de trois ans, tandis que Nalini Padmanabhan a été nommée au conseil d’administration de Canara Bank.

Pankaj Joshi et Sanjeev Kumar Singhal ont été nommés au conseil d’administration de PNB et Suraj Srivastava au conseil d’administration d’Union Bank.

