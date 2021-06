Le gouvernement notifie le régime PLI de Rs 6 238 crore pour les produits blancs

Dans le cadre de ce programme, les investisseurs éligibles dans les climatiseurs, les lampes LED et ces composants recevront des incitations de 4 à 6 % sur les ventes supplémentaires (à calculer sur l’année de base 2019-2020) de produits fabriqués en Inde. Les incitations totales de Rs 6 238 crore seront versées sur cinq ans.

Le gouvernement a notifié vendredi un programme d’incitations liées à la production (PLI) de 6 238 crores de roupies pour les produits blancs en vertu duquel les entreprises auront le choix de commencer à investir dans l’exercice 22 ou l’exercice 23 et les avantages seront prolongés en conséquence. L’avis de la Direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) a toutefois précisé que le simple assemblage de produits finis ne pourra pas bénéficier des avantages.

Dans le cadre de ce programme, les investisseurs éligibles dans les climatiseurs, les lampes LED et ces composants recevront des incitations de 4 à 6 % sur les ventes supplémentaires (à calculer sur l’année de base 2019-2020) de produits fabriqués en Inde. Les incitations totales de Rs 6 238 crore seront versées sur cinq ans.

Les incitations arriveront à partir du prochain exercice à 6 % (si les investissements commencent à partir de l’exercice 22) et seront réduites à 5 % d’ici l’exercice 25, puis à 4 % au cours de l’exercice 27.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, avait déclaré plus tôt que la valeur ajoutée pour l’industrie AC devrait passer de 20-25 % actuellement à 75 % après la mise en œuvre du programme ; dans les lumières LED, il passerait de 40 % à 70-75%.

La fenêtre de candidature pour le programme resterait ouverte du 15 juin au 15 septembre. Si le demandeur ne répond pas aux critères de ventes ou d’investissements supplémentaires au cours d’une année donnée, il ne sera pas éligible pour obtenir des incitations pour cette année.

Cela fait partie des 13 programmes PLI, annoncés par le gouvernement à la suite de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, pour attirer principalement les grandes entreprises à développer la fabrication, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à stimuler les exportations. Le total des incitations au titre des programmes PLI, couvrant des secteurs tels que les télécommunications, l’électronique, les pièces automobiles, la pharmacie, les cellules chimiques et les textiles, s’élevait à Rs 1,97 lakh crore sur une période de cinq ans. Les programmes, mis ensemble, devraient catalyser une fabrication incrémentielle pouvant atteindre 520 milliards de dollars sur cinq ans.

Le programme PLI pour les produits blancs devrait ouvrir la voie à un investissement supplémentaire de Rs 7 920 crore, une production de Rs 1 68,000 crore et des exportations de Rs 64 400 crore. On estime également qu’il rapportera au gouvernement des recettes fiscales directes et indirectes de 49 300 crores de roupies et créera quatre emplois directs et indirects supplémentaires.

