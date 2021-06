Le gouvernement notifie le régime PLI pour les équipements de télécommunications

Dans le cadre du programme, un maximum de 10 entreprises seront sélectionnées dans la catégorie MPME et un nombre similaire dans la catégorie non MPME. Sur les 10 entreprises sélectionnées dans la catégorie des non-MPME, au moins 3 doivent être des entreprises nationales.

Le département des télécommunications a notifié jeudi les lignes directrices du programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les équipements de télécommunications et les entreprises intéressées peuvent désormais commencer à soumettre leurs candidatures du 4 juin au 3 juillet.

Dans le cadre du programme, un maximum de 10 entreprises seront sélectionnées dans la catégorie MPME et un nombre similaire dans la catégorie non MPME. Sur les 10 entreprises sélectionnées dans la catégorie des non-MPME, au moins 3 doivent être des entreprises nationales.

Les candidatures seront présélectionnées de la plus élevée à la plus faible sur la base de l’investissement cumulatif cumulatif engagé au cours de la période du programme. FE avait précédemment indiqué que l’investissement d’engagement sera un critère clé pour sélectionner les entreprises pour le programme.

Le programme PLI sera mis en œuvre dans les limites financières globales de Rs 12 195 crore sur une période de 5 ans. Pour la catégorie MPME, l’allocation financière sera de Rs 1 000 crore. La Small Industries Development Bank of India (SIDBI) a été nommée Agence de gestion de projet (PMA) pour le programme PLI.

Le seuil d’investissement minimum pour les MPME a été maintenu à Rs 10 crore et pour les autres à Rs 100 crore. Conformément aux directives, la sélection est soumise à une incitation totale sur les ventes maximales éligibles pour tous les candidats dans les catégories respectives se situant dans la limite financière globale de Rs 12 195 crore sur une période de 5 ans. Si l’incitatif total payable sur les ventes admissibles maximales sur la base de l’investissement total engagé est supérieur à la limite financière pour les catégories respectives, le nombre de candidats à sélectionner sera réduit en conséquence.

Le coût du terrain et de la construction ne sera pas compté comme investissement. L’éligibilité sera en outre soumise aux ventes supplémentaires de produits manufacturés au cours de l’année de base (exercice 2019-2020).

Le programme entrera en vigueur à partir du 1er avril 2021 et les investissements réalisés par les candidats retenus en Inde à partir d’avril 2021 et jusqu’à l’exercice 2024-2025 seront éligibles, sous réserve de seuils annuels incrémentiels éligibles. Le soutien au titre du régime est fourni pour une période de cinq ans, de l’exercice 2021-2022 à l’exercice 2025-2026.

On estime que la pleine utilisation des fonds du programme est susceptible de conduire à une production supplémentaire d’environ Rs 2,4 lakh crore avec des exportations d’environ Rs 2 lakh crore sur 5 ans. On s’attend également à ce que le programme apporte des investissements d’environ Rs 3 000 crore et génère d’énormes emplois directs et indirects.

Comme on le sait, les incitations au titre du régime varient entre 4 % et 7 % pour différentes catégories et années. Pour les MPME, une incitation plus élevée de 1% est proposée pour les années 1, 2 et 3. L’exercice 2019-2020 sera considéré comme l’année de base pour le calcul des ventes supplémentaires cumulées de produits manufacturés hors taxes.

