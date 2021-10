Le gouvernement notifie les directives du régime PLI pour les aciers spéciaux

Les cinq catégories d’aciers spéciaux qui ont été incluses dans le programme PLI sont les produits en acier revêtu/plaqué, l’acier à haute résistance/résistant à l’usure, les rails spéciaux, les produits en acier allié, les fils d’acier et l’acier électrique, a indiqué le ministère.

Le gouvernement a annoncé vendredi avoir notifié les lignes directrices du programme d’incitation à la production (PLI) récemment annoncé pour les aciers spéciaux.

Le 22 juillet, le cabinet de l’Union présidé par le Premier ministre Narendra Modi avait approuvé le programme PLI de Rs 6 322 crore pour stimuler la production d’acier spécial en Inde, attirer des investissements supplémentaires d’environ Rs 40 000 crore et générer de nouvelles opportunités d’emploi de 5,25 lakh.

Dans un communiqué, le ministère de l’Acier a déclaré que « des lignes directrices pour un fonctionnement efficace et une mise en œuvre sans heurts du régime PLI ont été notifiées le 20 octobre 2021 sur le site Internet du ministère. Les lignes directrices offrent des éclaircissements sur les aspects opérationnels du programme tels que la demande, l’éligibilité, le décaissement des incitations, etc.

Les cinq catégories d’aciers spéciaux qui ont été incluses dans le programme PLI sont les produits en acier revêtu/plaqué, l’acier à haute résistance/résistant à l’usure, les rails spéciaux, les produits en acier allié, les fils d’acier et l’acier électrique, a indiqué le ministère.

Selon les directives disponibles sur le site Web du ministère de l’Acier, une entreprise souhaitant bénéficier des avantages du programme doit être enregistrée en Inde en vertu de la loi sur les sociétés. Les coentreprises peuvent également demander des incitations dans le cadre du programme.

Un processus de sélection transparent sera suivi pour sélectionner l’entreprise éligible. La préférence sera donnée aux entreprises éligibles « s’engageant à prélever leurs investissements pendant la période du programme… », a-t-il déclaré.

Selon la déclaration du ministère, on s’attend à ce que la production d’aciers spéciaux en Inde atteigne 42 millions de tonnes d’ici la fin de 2026-2027. Cela garantira qu’environ 2,5 lakh crore d’acier spécial seront produits et consommés dans le pays qui auraient autrement été importés.

De même, les exportations d’aciers spéciaux atteindront environ 5,5 millions de tonnes contre 1,7 million de tonnes actuellement.

L’acier de spécialité est un acier à valeur ajoutée dans lequel l’acier fini normal est travaillé par revêtement, placage, traitement thermique, etc. secteur automobile, biens d’équipement spécialisés, etc.

