Le gouvernement notifiera les tarifs RoDTEP d’ici vendredi: le secrétaire au Commerce BVR Subrahmanyam

Les taux de remboursement des taxes tant attendus dans le cadre du programme de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) seraient notifiés dès le 13 août, a déclaré mercredi le secrétaire au Commerce BVR Subrahmanyam. Cette décision aidera les exportateurs à mieux consolider leurs contrats, en tenant compte du remboursement de la taxe.

Le régime RoDTEP est censé rembourser divers prélèvements intégrés (non inclus dans la taxe sur les biens et services) payés sur les intrants consommés dans les exportations, qui ne sont pas remboursés actuellement. Il a remplacé le Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) à partir du 1er janvier 2021, mais les taux de remboursement n’ont pas encore été annoncés. Un programme similaire pour les exportateurs de vêtements et de produits confectionnés – RoSCTL – sera notifié « aujourd’hui ou demain », a-t-il déclaré.

S’exprimant lors d’un événement CII, Subrahmanyam a déclaré que le gouvernement lancerait un nouveau programme dans les mois à venir pour transformer les districts clés en centres d’exportation. Dans ce cadre, les districts seront incités à se concurrencer pour catalyser les investissements dans le secteur de l’exportation.

Compte tenu de la reprise commerciale et industrielle robuste à l’échelle mondiale, le secrétaire a exprimé la confiance que les exportations indiennes enregistreront une croissance impressionnante au cours de l’exercice 22 et atteindront l’objectif ambitieux de 400 milliards de dollars. Le gouvernement vise à augmenter les exportations de marchandises jusqu’à 1 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 28 et les exportations de services à 700 milliards de dollars. Même dans les meilleures années, les exportations de marchandises avaient atteint 330 milliards de dollars (au cours de l’exercice 19) et les exportations de services à 213 milliards de dollars (au cours de l’exercice 20).

« Les États-Unis croissent au rythme le plus rapide probablement depuis la Seconde Guerre mondiale. Nos partenaires commerciaux, y compris l’Europe, connaissent une croissance rapide. Le reste du monde a la possibilité de se brancher sur cette croissance », a déclaré Subrahmanyam.

Le secrétaire a également exhorté India Inc à ne pas s’asseoir sur des réserves de liquidités excédentaires mais à augmenter les investissements pour pouvoir profiter de la forte croissance des principaux marchés d’exportation de l’Inde.

“Je voudrais exhorter toute la fraternité des entreprises, si vous êtes assis sur des excédents et accumulez de l’argent, je pense que c’est bien d’investir parce que ceux qui investissent massivement quand les choses vont mal auront le vent en poupe quand les choses vont bien “, a déclaré Subrahmanyam.

Pour atteindre les objectifs ambitieux d’exportation, le gouvernement prévoit de créer un réseau d’information sur le marché en utilisant le service de ses 140 ambassades et 60 consulats dans le monde. « Tous ont une aile commerciale avec un ministre, un conseiller ou un attaché. Personne ne leur a demandé ce que vous faites », a déclaré Subrahmanyam. Maintenant, ces agents ont été invités à identifier les opportunités d’exportation dans les pays où ils sont stationnés et à signaler les barrières commerciales là-bas.

Le gouvernement lancera également une campagne « Brand India » plus tard au cours de cette année fiscale pour sensibiliser à la qualité de ses produits à l’étranger.

Pour faciliter le processus de dé-notification des terres inutilisées dans environ 250 zones économiques spéciales, le gouvernement publiera bientôt des règles.

Le secrétaire a souligné l’engagement du gouvernement à soutenir non seulement les MPME, mais aussi les grandes entreprises. Les programmes d’incitation liés à la production, a-t-il déclaré, représentent une rupture avec le passé. « Pour la première fois, plutôt que de chercher à promouvoir uniquement les MPME, le gouvernement a fait un pas en avant pour promouvoir la production industrielle à grande échelle. C’était impensable il y a dix ans”, a-t-il ajouté.