Le gouvernement oblige les entreprises à divulguer les investissements cryptographiques, les profits ou les pertes réalisés; les startups grêlent le mouvement

Dans ce qui pourrait éventuellement marquer la première initiative du gouvernement pour réglementer les crypto-monnaies et les transactions connexes en Inde, le ministère des Affaires corporatives a rendu obligatoire pour les entreprises traitant des monnaies virtuelles de divulguer les profits ou les pertes encourus sur les transactions cryptographiques et le montant de cryptos qu’elles détiennent. dans leurs bilans. Dans une notification publiée mercredi, le ministère a annoncé les modifications apportées à l’annexe III de la loi sur les sociétés avec effet au 1er avril 2021. Selon les modifications, les entreprises qui ont négocié ou investi dans des cryptos au cours d’un exercice doivent divulguer, «Premièrement, profit ou perte sur les transactions impliquant une crypto-monnaie ou une monnaie virtuelle; deuxièmement, le montant de la monnaie détenue à la date de déclaration, et troisièmement, les dépôts ou avances de toute personne dans le but de négocier ou d’investir dans la crypto-monnaie », indique la notification.

«En tant qu’acteur de l’industrie, nous nous félicitons de cette étape progressive. Il est bon de voir que l’investissement des entreprises dans la cryptographie est reconnu comme une classe d’actifs légitime. Nous nous attendons à ce que davantage d’entreprises acquièrent et détiennent des crypto-actifs et diversifient leur portefeuille », a déclaré Nischal Shetty, PDG de WazirX à Financial Express Online.

Le mandat devrait également stimuler l’investissement institutionnel dans les cryptos. «Il s’agit d’une étape majeure vers la réglementation des actifs cryptographiques en Inde et apportera beaucoup de transparence dans la déclaration / le dépôt des investissements cryptographiques. Cette décision stimulera l’adoption institutionnelle des actifs cryptographiques en Inde et amènera l’industrie indienne de la cryptographie à la prochaine phase de croissance », a déclaré Shivam Thakral, PDG de BuyUcoin. Actuellement, selon les estimations du secteur, environ 1,5 milliard de dollars sont investis dans les cryptos par environ 7 à 8 millions d’investisseurs en Inde.

Le gouvernement avait constitué en novembre 2017 un comité interministériel (CIM) dirigé par l’ancien secrétaire du Département des affaires économiques Subhash Garg pour étudier les questions liées aux monnaies virtuelles et proposer des actions spécifiques. Le comité avait suggéré en février 2019 d’interdire les crypto-monnaies privées comme le bitcoin et que toute activité liée aux monnaies virtuelles soit criminalisée. La Banque de réserve de l’Inde a également, à plusieurs reprises, notamment en 2013 et 2017, mis en garde les utilisateurs contre les risques financiers, opérationnels, juridiques, de protection des clients et de sécurité dans les monnaies virtuelles. En avril 2018, il avait pratiquement interdit les cryptos jusqu’à ce que la Cour suprême lève l’interdiction.

Dans une réponse écrite à une question posée mardi au Rajya Sabha, le ministre d’État aux Finances, Anurag Singh Thakur, avait déclaré que le gouvernement allait prendre une décision sur les recommandations du Comité interministériel (IMC) sur les crypto-monnaies en Inde. . En conséquence, une proposition législative, le cas échéant, serait soumise au Parlement. Selon un bulletin du Lok Sabha en janvier pour la session budgétaire, le gouvernement devrait bientôt introduire un projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021 pour interdire toutes les «crypto-monnaies privées» du pays telles que le bitcoin sauf «pour certains des exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations », avait indiqué la législation.

Cependant, le dernier amendement devrait apaiser les tensions entre les investisseurs. «À la lumière des récentes spéculations sur l’interdiction, autoriser les crypto-monnaies à faire partie des pratiques comptables mettra définitivement les investisseurs à l’aise car ils n’auront plus à s’inquiéter de la fiscalité. C’est une approbation définitive et il est bon de voir que l’Inde ne prend pas du retard dans la course mondiale à la crypto-monnaie », a déclaré Monark Modi, fondateur et PDG de Bitex.

