Le gouvernement oblige les opérateurs de télécommunications à conserver les données d’appel et l’historique d’utilisation d’Internet pendant au moins 2 ans

Les modifications apportées aux licences ont été émises le 21 décembre et étendues à d’autres formes de permis de télécommunications le 22 décembre.

Le Département des télécommunications (DoT) a prolongé la durée d’archivage des données d’appel et des enregistrements d’utilisation d’Internet des abonnés à deux ans au lieu d’un an pour des raisons de sécurité. Les modifications apportées aux licences ont été émises le 21 décembre et étendues à d’autres formes de permis de télécommunications le 22 décembre.

« Le titulaire de licence doit conserver tous les enregistrements commerciaux/enregistrement des détails des appels/enregistrement des détails de l’échange/enregistrement des détails IP avec un enregistrement des communications échangées sur le réseau. Ces enregistrements doivent être archivés pendant au moins deux ans pour être examinés par le donneur de licence pour des raisons de sécurité… », a déclaré la circulaire du DoT. Les sociétés de télécommunications peuvent détruire les données stockées par la suite s’il n’y a aucune directive du DoT par la suite.

La circulaire a déclaré que l’amendement est nécessaire dans « l’intérêt public ou dans l’intérêt de la sécurité de l’État ou pour la bonne conduite des télégraphes ».

L’amendement oblige les entreprises de télécommunications à conserver les enregistrements de données Internet des abonnés, y compris les informations de connexion et de déconnexion de tous les abonnés pour les services fournis tels que l’accès Internet, la messagerie électronique, les services de téléphonie Internet tels que les appels passés à partir d’applications mobiles ou les appels wifi pendant au moins deux ans. Auparavant, les règles imposaient l’archivage des données d’appel et des enregistrements d’utilisation d’Internet pendant au moins 1 an.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.