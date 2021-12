22/12/2021 à 18:39 CET

Paula Clément

La société Léon TvitecSystèmeVerre, le galicien Extraction de roches et le catalan Jumisa 2000 sont les trois premiers bénéficiaires du Fonds de soutien à l’investissement industriel productif (FAIIP), un mécanisme promu par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme doté de 600 millions d’euros. A eux trois, ils ont contracté 49,7 millions d’euros de prêts pour financer leurs projets industriels, même si c’est l’entreprise Castilla y León qui reçoit 95% de cette injection.

Ensemble, a indiqué le ministère dans un communiqué ce mercredi, l’exécution de ces trois projets approuvés impliquera un investissement total de 69 millions d’euros et la création de 260 emplois directs. A cela « il faut ajouter l’effet d’entraînement que ces investissements vont générer dans la création d’emplois indirects », ajoute le ministère.

Concrètement, le chef du ministère, Reyes Maroto, précise à TvitecSystemGlass, qui reçoit un financement de 47,5 millions d’euros pour agrandir son entrepôt de transformation de verre plat et acquérir les équipements techniques nécessaires pour y travailler. L’entreprise estime que cette opération se traduira par 250 nouveaux emplois dans les régions de El Bierzo Oui Laciana.

Le deuxième projet approuvé comprend un prêt de 1,8 million d’euros pour la construction des nouveaux bureaux et la modernisation des machines de production de Minera de Rocas. Le troisième correspond à une entreprise de Saint perpétuel de Moguda (Barcelone), Jumisa 2000, qui reçoit 360.000 euros pour acheter une nouvelle machine d’extrusion de polymères.

Selon le communiqué, le Gouvernement cumule une centaine de demandes de financement pour un volume total de 726 millions d’euros. Bien que ces demandes proviennent de presque toutes les communautés autonomes, elles sont Estrémadure, Andalousie, Pays Basque Oui Castille et Leon celles qui bénéficient actuellement le plus du volume des investissements et de la création d’emplois.

Soutien à l’innovation des PME

L’industrie a également officiellement lancé le programme ‘Activer les startups‘. Il s’agit d’une nouvelle ligne d’aide destinée aux PME et qui envisage de consacrer un total de 44 millions d’euros à la promotion de leur innovation. Le département a publié ce mercredi dans le Bulletin officiel de l’Etat (BOE) l’ordre des bases qui règlent l’octroi de ces aides.

Selon un autre communiqué du ministère, ce paquet fournira jusqu’à 40 000 euros sous forme de subvention destinée à un maximum de 11 000 entreprises et qui sera active jusqu’en 2023. Le Fondation de l’École d’organisation industrielle (EOI), organisme rattaché au département, sera en charge de la gestion de cet outil.

« L’objectif de ce programme est le développement de projets de collaboration entre PME et start-up, qui servent à stimuler la croissance de leur entreprise », détaille l’industrie dans le document. « L’aide, sous forme de subvention, permettra aux entreprises de faire face aux coûts induits par le processus d’innovation », ajoute-t-il.