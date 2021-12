Le gouvernement offre jusqu’à 50 % de réduction aux mineurs commerciaux pour la gazéification du charbon

Une étude récente de Niti Aayog a révélé que le méthanol est beaucoup plus compétitif sur le plan économique que l’éthanol lorsqu’il s’agit de mélanger avec de l’essence.

Les entreprises remportant des blocs de charbon lors des prochaines enchères pour l’exploitation minière commerciale seront éligibles pour obtenir jusqu’à 50 % de réduction sur la part des revenus qu’elles ont citée au cours du processus d’appel d’offres si elles affectent au moins 10 % de la production de carburant à la gazéification ou à la liquéfaction du charbon. projets.

Conformément à la méthodologie d’enchères d’origine pour l’extraction commerciale du charbon – approuvée par le Cabinet en mai 2020 – les mineurs ont bénéficié d’un rabais de 20 % sur la part des revenus convenue pour l’utilisation du combustible à des fins de gazéification ou de liquéfaction.

L’incitation plus élevée à la gazéification du charbon intervient peu de temps après qu’un plan pour la «mission nationale de gazéification du charbon» – préparé par le ministère du charbon de l’Union – a proposé un objectif de mélange de 15 % de méthanol avec de l’essence pour encourager les investissements dans le secteur naissant. Comme FE l’a récemment signalé, le ministère a également proposé des exonérations fiscales massives pour inciter à la gazéification du charbon, ce qui peut conduire à une utilité alternative respectueuse de l’environnement du carburant abondamment disponible dans le pays.

Les experts ont déclaré qu’une installation de gazéification typique nécessite environ 2 milliards de dollars d’investissement et peut produire entre 1 et 2 MT de méthanol par an, et on estime qu’il faudrait 5 à 6 MT de charbon pour produire 2 MT de méthanol. La méthodologie des enchères de charbon a été modifiée par le Centre sur recommandation du comité habilité

des secrétaires.

« La modification susmentionnée sera applicable aux tranches en cours et successives d’enchères pour la vente de charbon », précise l’arrêté du ministère du charbon. Les mines de charbon commerciales sont vendues aux enchères selon le modèle de partage des revenus déterminé par le marché qui a remplacé le régime de redevance fixe/tonne.

Le gouvernement a lancé la troisième tranche des enchères de charbon commercial le 12 octobre, offrant 88 mines avec des réserves géologiques de 55 milliards de tonnes et une capacité nominale annuelle maximale de 282 millions de tonnes. Pas moins de 48 mines de charbon de la liste sont des mines « remises en place » qui n’ont pas pu trouver d’enchérisseurs lors des deux précédentes séries d’enchères. Le gouvernement avait offert 67 blocs dans le cadre du deuxième tour d’enchères en août pour l’exploitation minière commerciale, sur lesquels seules huit mines pouvaient être proposées pour l’enchère finale.

Lors de la première ronde d’enchères dans le cadre de la politique commerciale d’extraction du charbon, qui s’est tenue en novembre de l’année dernière, jusqu’à 19 mines sur les 38 proposées ont pu être mises aux enchères. Actuellement, le gouvernement travaille également sur le deuxième tour d’appel d’offres pour 11 mines de charbon qui n’avaient reçu qu’une seule offre dans la deuxième tranche d’enchères.

Le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré en juin 2020 que « 20 000 crore seront investis dans des projets de gazéification du charbon d’ici 2030 pour utiliser 100 millions de tonnes de charbon. Le charbon peut être gazéifié pour le transformer en un gaz de synthèse ou un gaz de synthèse plus propre – un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone – qui constitue la pierre angulaire de l’industrie chimique et peut être converti en une large gamme de produits en aval tels que le méthanol et les oléfines de dont l’Inde est actuellement un importateur net.

