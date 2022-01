Le Gouvernement ouvre la porte à des solutions techniques à ses partenaires pour entériner la réforme du travail

01/05/2022 à 07:12 CET

Marisol Hernandez

le gouvernement plongera dans les prochains jours dans la négociation houleuse du réforme du travail, avec la détermination enregistrer le texte qu’il s’est mis d’accord avec les syndicats et les employeurs mais aussi conscient qu’il doit faire des concessions obtenir le vote affirmatif d’ERC, PNV et EH Bildu. le ministère du Travail, qui est qui mener les conversations, a initié des contacts avec Partenaires d’investissement. Dans ces premières barres, les demandes de chaque groupe sont collectées. Les citoyens n’ont pas encore été appelés, malgré le fait que ce parti ait été disposé à considérer leur soutien.

L’exécutif a un mandat pouvant aller jusqu’à 7 février de valider le décret-loi royal 32/2021, du 28 décembre, sur les mesures urgentes pour la réforme du travail et, malgré le rejet affiché par de nombreuses formations qui composent la majorité de l’investiture, il est capable de le faire. Il n’y a qu’une ligne infranchissable, selon des sources bien informées : la réouverture du débat sur la destitution. Fixée actuellement à 20 jours par an travaillé, cette question, rappellent-ils, ne fait même pas partie de l’accord de gouvernement de coalition.

Cela ne veut pas dire que l’Exécutif est ouvert à de grandes modifications. Au contraire, ce qu’il veut, c’est préserver autant que possible son pacte avec les agents sociaux, mais il sait qu’il devra accepter certaines des demandes des groupes. Hier à La Sexta, le Secrétaire d’État à l’Emploi et à l’Économie sociale, Joaquín Pérez Rey, il a assuré que « nous allons travailler dur, nous écouterons nos partenaires très attentivement et négocierons tout ce qui est nécessaire« garantir l’aval de la réforme du travail.

En fait, des sources de l’exécutif expliquent que, conformément à ce que la ministre des Finances, María Jesús Montero, a déclaré lundi, Un traitement ultérieur n’est pas exclu en tant que facture, pour incorporer une certaine réserve par le biais d’amendements. Bien que pour l’instant, comme la négociation politique n’a même pas commencé, le gouvernement ne la met pas officiellement sur la table. En ce sens, les déclarations du ministre de la Présidence, Félix Bolaños, dans RNE, doivent être interprétées hier, où il a assuré que « cela n’a pas à être traité comme un projet de loi ».

Le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, intervient au Sénat, en séance pour contrôler le Gouvernement. | .

La vérité c’est que n’importe quel groupe peut demander le traitement comme une facture, une fois validé, et, s’il y a une majorité suffisante, obliger l’Exécutif à le faire. Mais à l’heure actuelle, ce qu’exprime la Moncloa, c’est que cet ordre n’a pas été donné au PSOE et à United We Can afin que ce soient les groupes qui composent le Gouvernement qui franchissent cette étape.

C’est parfaitement logique car il est encore trop tôt pour faire ce pas et parce qu’en plus, l’exécutif enverrait un message incohérent aux centrales syndicales et patronales, s’ouvrant aux changements. « Nous ne voulons pas que cette norme subisse de modification car c’est un accord entre employeurs et syndicats, qui a des équilibres, c’est ce qui rend cette norme unique », a fait valoir Bolaños.

Modifications de non-collision

Mais une chose est ces positions de départ et une autre est la façon dont les pourparlers se terminent. Le gouvernement est ouvert à des amendements autres que le « retournement » de l’accord conclu dans le dialogue social. Et il se félicite même que les aspects nucléaires de la réforme ne soient pas remis en cause. Des techniciens, des sources bien informées assurent, « ils chercheront des solutions possibles « , » des solutions techniques » pour arriver à une synthèse entre les demandes des groupes parlementaires et le respect du pacte avec employeurs et syndicats.

L’un des problèmes qui ont déjà émergé est la prévalence des accords régionaux sur ceux des États. Le PNV a fait part de ses réticences car il n’est pas collecté et ERC et EH Bildu le réclament également. Dans le cas du Pays basque, la socialiste Idoia Mendia, deuxième vice-lehendakari et ministre du Travail et de l’Emploi du gouvernement de Iñigo Urkullu, a défendu ce mardi l’accord signé en 2017 par les quatre syndicats basques (ELA LAB, CC OO et UGT) le garantit déjà, mais des sources de l’exécutif indiquent que le PNV « demander des éclaircissements » car « il y a des doutes sur l’interprétation, comme il est maintenant écrit dans le statut des travailleurs ».

C’est l’un des sujets qui pourraient être abordés. Tel que publié LA PÉRIODIQUE DE L’ESPAGNE Dans certains des brouillons des conversations avec les agents sociaux, l’article 84.4 de la Statut des travailleurss empêcher les négociateurs d’accords étatiques d’avoir le pouvoir de restreindre les matières que les accords régionaux peuvent réglementer. Les patrons s’y sont opposés, mais pas les syndicats. Et en tout cas c’est un terrain qui a déjà commencé à être exploré.

CER, fondamental pour la gouvernance, appelle aussi au retour à Catalogne la compétence pour autoriser à l’avance les registres de réglementation des travail. A côté de toutes ces revendications, le Gouvernement doit inscrire l’entrée dans l’Accord Citoyen, s’il maintient sa volonté de soutenir la réforme du travail. Et bien que pendant toutes ces semaines des appels constants au soutien du PP par les ministres seront entendus, leur vote contre est tenu pour acquis. On pense même que certains appels extérieurs au populaire à s’impliquer dans le nouveau cadre syndical peuvent aider à fédérer la majorité de l’investiture.

Le non-firme du PP

Le gouvernement est pleinement conscient que le populaire ne donnera pas son aval. Ce mardi, dans des conversations avec ce journal, le secrétaire général adjoint du PP, Elvira Rodriguez, Il a expliqué que la législation du travail a peu changé mais que son parti n’est pas d’accord avec les corrections introduites car « elles réduisent la flexibilité du système ». Ils ne pensent pas que la prépondérance des accords de branche sur les accords d’entreprise soit quelque chose de positif car ces derniers « sont plus adaptés à la réalité ». Et ils pensent que le nouveau cadre du travail ne résout pas non plus la question de la temporalité. Son vote contre, a-t-il assuré, est immuable, car que la réforme ait le oui des chefs d’entreprise « ne suffit pas ».

Ceci condamne l’Exécutif à dépendre de sa majorité d’investiture avec la seule souplesse offerte par l’incorporation des C qui, selon le Gouvernement, a vu le vide laissé par le PP. Mais il n’y a aucune sensation de nervosité. Au contraire, une certaine confiance que la réforme sera validée, comme lorsqu’ils ont souligné qu’il y aurait un accord avec les syndicats et le patronat et dans certains domaines on n’y croyait pas tout à fait.