Le gouvernement parallèle du Myanmar utilise Tether pour lever des fonds afin de renverser le régime militaire

Pour Éditeur quotidienBitcoin Le gouvernement fantôme du Myanmar adopte Tether comme monnaie de collecte de fonds

La République de l’Union du Myanmar, également connue sous le nom de Birmanie, nation asiatique, limitrophe de l’Asie et de la Chine, qui compte plus d’une centaine d’ethnies différentes, est un pays complexe. Et beaucoup. Il est dans l’instabilité politique depuis qu’il a déclaré son indépendance de la Grande-Bretagne au milieu du siècle dernier.

A l’heure actuelle il y a sur ce territoire, si vous voulez, deux gouvernements : celui renversé et celui au pouvoir.

Il convient de mentionner qu’au début de cette année, il y a eu un coup d’État militaire qui a pris le pouvoir au Myanmar et a délégitimé le gouvernement démocratiquement élu de la dirigeante Aung San Suu Kyi. A partir de ce moment, elle a été assignée à résidence et le poste lui a été enlevé. Pendant ce temps, Min Aung Hlaing, chef d’état-major des forces armées du Myanmar, a assumé le rôle de Premier ministre dans un gouvernement intérimaire. La junte militaire qui a pris le pouvoir par intérim a promis de nouvelles élections présidentielles « entre cette année et 2023 ».

Au milieu de ce conflit, les crypto-monnaies sont entrées en quelque sorte.

Et qu’en est-il de Tether ?

Tel que rapporté par Bloomberg, le gouvernement d’unité nationale (NUG) a déclaré via une publication sur Facebook qu’il accepte désormais l’USDT. Ce gouvernement fantôme du Myanmar, qui Il est composé de partisans de la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi, a reconnu le stablecoin Tether (USDT) comme sa monnaie officielle pour les transactions et pour accepter un soutien financier.

Le ministre des Finances du NUG, Tin Tun Naing, a déclaré dans un article sur Facebook que le NUG accepterait désormais le stablecoin compatible avec le dollar, USDT, pour « Utilisation domestique pour faciliter et accélérer le commerce, les services et les systèmes de paiement actuels« .

Il est à noter que le NUG n’a pas de pouvoir officiel, c’est une sorte de gouvernement parallèle (quelque chose de similaire au cas de Juan Guaidó, au Venezuela). Cependant, il a déclaré la guerre à la junte birmane, un gouvernement dirigé par des chefs militaires, en septembre. Cette junte est arrivée au pouvoir plus tôt cette année après un coup d’État militaire.

le Un groupe gouvernemental parallèle a commencé à collecter des fonds avec Tether pour une campagne visant à renverser le régime militaire.

Le NUG ne regarde pas seulement les crypto-monnaies, dit Bloomberg. Le groupe a levé 9,5 millions de dollars américains au cours des 24 premières heures d’une vente de ce qui a été commercialisé comme le « Bons du Trésor spéciaux de la révolution de printemps » et pour cela, ils ont reçu le soutien de la diaspora birmane dans le monde entier qui cherche à aider à renverser le gouvernement actuel dirigé par le chef du coup d’État Min Aung Hlaing. L’obligation semble être structurée comme un instrument de prêt direct.

Les ventes ont été suspendues pendant une semaine jusqu’au 6 décembre en raison de la forte demande et il y a eu peu de détails sur le montant qui a été collecté jusqu’à présent. Le NUG prévoit également de nommer des représentants dans différents pays pour aider aux ventes, dit Bloomberg.

Antécédents

En mai 2020, la banque centrale du Myanmar a déclaré illégales toutes les monnaies numériques. Par conséquent, l’adoption de Tether par NUG semble être un acte de défi et ne serait pas légal pour le gouvernement en place.

Rappelons que le stablecoin Tether a longtemps été mêlé à une polémique sur l’opacité des réserves en dollars qui le soutiennent, bien que ses dirigeants l’aient défendu.

