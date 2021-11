Le gouvernement permet aux entreprises d’électricité thermique de respecter les engagements du PPA via l’approvisionnement en énergies renouvelables

Le gouvernement devrait prendre des mesures supplémentaires pour atteindre l’objectif de 500 GW, « pour lequel des commandes doivent être émises sous peu ».

Le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) de l’Union a publié mardi des lignes directrices pour permettre aux entreprises de production thermique de fournir de l’électricité aux clients à partir de leurs projets d’énergie renouvelable dans le cadre des accords d’achat d’électricité (PPA) existants pour l’électricité à base de charbon.

Les centrales thermiques peuvent mettre en place une capacité de production d’énergie renouvelable soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire de développeurs, et les gains résultant du regroupement des énergies renouvelables avec le thermique seront partagés entre les producteurs et les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) sur une base 50:50 , a déclaré le gouvernement.

Le qualifiant de « étape très importante vers la réalisation de l’objectif de 500 giga-watts (GW) de capacité de combustible non fossile d’ici 2030 », le communiqué ajoute que « les sociétés de distribution pourront compter l’énergie renouvelable fournie dans le cadre du programme vers leur obligation d’achat renouvelable et ce sera sans le fardeau financier d’un PPA séparé ».

Le gouvernement devrait prendre des mesures supplémentaires pour atteindre l’objectif de 500 GW, « pour lequel des commandes doivent être émises sous peu ».

La capacité d’énergie renouvelable actuellement installée dans le pays est de 103 GW, dont 48 GW sont solaires.

50 GW supplémentaires de projets d’énergie renouvelable sont en cours de mise en œuvre et 32 ​​GW sont à divers stades d’appel d’offres. La vente d’énergie renouvelable et d’énergie thermique dans un « package » fournira aux acheteurs l’assurance de recevoir un approvisionnement en électricité ferme et ininterrompu.

Cela permettrait également de résoudre les problèmes d’intermittence, d’heures d’approvisionnement limitées et de faible utilisation des capacités des centrales électriques renouvelables.

Le ministre de l’Énergie de l’Union et le MNRE RK Singh ont également récemment examiné la mise en œuvre d’un projet d’énergie renouvelable de 10 GW au Ladakh ainsi que son plan d’évacuation.

Singh a demandé le soutien de RK Mathur, le lieutenant-gouverneur du Ladakh, pour régler les problèmes fonciers lors de la mise en place du projet dans les zones identifiées de Pang dans le territoire de l’Union.

Il a été décidé que 20 000 acres de terrain à Pang seraient fournis immédiatement par le Ladakh pour la mise en place du projet, tandis que la disponibilité d’autres 20 000 acres de terrain serait explorée sur la base des intrants fournis par la Solar Energy Corporation of India.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.