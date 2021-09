Le gouvernement permet aux PSU désinvestis de compenser les pertes passées

in

Avant le désinvestissement stratégique d’Air India et du détaillant-raffineur de carburant BPCL, le gouvernement a déclaré vendredi que les pertes subies par les entreprises du secteur public (PSU) désinvesties au cours des années précédentes pouvaient être reportées et compensées.

« Afin de faciliter le désinvestissement stratégique, il a été décidé que l’article 79 de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu ne s’appliquerait pas à une ancienne entreprise du secteur public qui l’est devenue à la suite d’un désinvestissement stratégique », le Conseil central de Impôts Directs (CBDT) dit. « En conséquence, les pertes subies au cours de toute année antérieure à, et y compris, l’année précédente de désinvestissement stratégique doivent être reportées et compensées par l’ancienne entreprise du secteur public. »

« L’assouplissement ci-dessus cessera de s’appliquer à compter de l’année précédente au cours de laquelle la société, qui était la société holding ultime de cette ancienne société du secteur public immédiatement après la réalisation du désinvestissement stratégique, cessera de détenir, directement ou par l’intermédiaire de sa ou de ses filiales, 51 % des droits de vote de l’ancienne entreprise du secteur public », a-t-il déclaré.

Les modifications législatives nécessaires à la décision ci-dessus seront proposées en temps voulu, a déclaré la CBDT.

