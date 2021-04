Le gouvernement peut atteindre jusqu’à 90% de l’objectif de désinvestissement pour l’exercice 22 avec une forte liquidité

Afin de faire du processus de désinvestissement et de gestion d’actifs un succès retentissant, le gouvernement devra mettre l’investisseur en confiance.

Par Mahesh Singhi

Le gouvernement Modi est arrivé au pouvoir en 2014 sur la promesse d’un «gouvernement minimum et d’une gouvernance maximale». Avec cette promesse, le gouvernement a assuré au pays qu’il n’avait aucune raison d’être en affaires. Sa tâche principale était de créer un environnement propice au bon fonctionnement des entreprises et des entreprises plutôt que d’en détenir la propriété. La nécessité de créer un plus grand espace budgétaire et les impératifs de propulser l’Inde sur la voie d’une forte croissance ont incité le Centre à poursuivre de manière agressive le programme de privatisation et de désinvestissement des PSU.

L’épidémie de la pandémie de covid-19 a ouvert les yeux sur des économies émergentes comme l’Inde. Le pays s’est rendu compte qu’il devra mettre en œuvre des mesures d’expansion fiscale de manière ciblée. L’accent devra également être mis sur l’augmentation des dépenses publiques pour rendre l’économie résiliente et la mettre sur la voie d’une reprise rapide. Dans le but de mobiliser des ressources financières à grande échelle pour accélérer son programme de dépenses, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé la création d’un pipeline de monétisation des actifs nationaux lors de la présentation du budget de l’Union 2021-22. Il incombait à la monétisation des actifs du gouvernement dans les entreprises du secteur public central (CPSE) de donner au gouvernement une plus grande largeur de bande budgétaire. Un objectif ambitieux d’augmentation de 1,75 000 INR a été fixé par la cession de la participation du gouvernement dans les secteurs stratégiques de base et non essentiels de l’UAP.

Avec la deuxième vague de covid-19 frappant le pays et une augmentation rapide du nombre de cas de pandémie, les sentiments des investisseurs devraient rester modérés à court et à moyen terme. La cession de participations dans des actifs stratégiques comme Air India pourrait se heurter à des conditions météorologiques difficiles jusqu’à ce que nous assistions à une amélioration significative de l’humeur des investisseurs. Cependant, il est prévu que l’augmentation des marchés des capitaux et une vente partielle de la participation dans le LIC par le biais d’une offre de vente (OFS) pourront compenser la majeure partie du déficit. Ce sont des périodes instables caractérisées par des niveaux élevés d’imprévisibilité et d’incertitude. Néanmoins, il serait prudent de supposer qu’avec une forte liquidité et des secteurs économiques de base en bonne santé, le gouvernement sera en mesure de bien planifier ses plans de désinvestissement et d’atteindre près de 80 à 90% de son objectif de désinvestissement.

Alors que les actifs stratégiques comme Air India ont subi plusieurs phases de transformation au cours des dernières années, comme sa fusion avec Indian Airlines, le transporteur national a accumulé d’énormes passifs. Le principal d’entre eux a été sa dette totale fixée à 38 366 crores INR selon les données gouvernementales de l’exercice 20. Le problème de la dette, mis à part le coût des employés très élevé (le revenu par employé le plus bas parmi les pairs) pourrait s’avérer être un facteur gênant lorsque la compagnie aérienne est mise sur la table des ventes. La résurgence mondiale de la pandémie de covid-19 a conduit à des restrictions sur les voyages internationaux, à l’arrêt des vols et à l’échouement des flottes aériennes mondiales. Cela fait du secteur de l’aviation civile mondiale et indienne une proposition d’investissement peu attrayante pour les investisseurs. Cela pourrait avoir un impact négatif sur l’évaluation de la participation et les perspectives de vente d’actifs tels qu’Air India, à moins que le gouvernement ne subisse un coup important au départ.

L’acquisition d’actifs dans des UAR ne sera probablement pas une expérience transparente pour les investisseurs potentiels étant donné les incertitudes persistantes telles que les problèmes de main-d’œuvre et les structures de gouvernance, la charge de personnel plus élevée et la flexibilité limitée pour traiter avec une large base d’employés. La privatisation d’un PSU comme BSNL ne constitue pas une justification économique solide à moins que le gouvernement n’intervienne avec des initiatives telles que les programmes de retraite volontaire (VRS) pour les employés en dehors d’autres assouplissements et de soutien monétaire.

Afin de faire du processus de désinvestissement et de gestion d’actifs un succès retentissant, le gouvernement devra mettre l’investisseur en confiance. Si la bonne proposition de valeur n’est pas proposée aux investisseurs, cela n’aura aucun sens pratique pour eux de même participer aux processus d’appel d’offres sur les UPE. Pour résumer, il n’existe pas de «valorisation correcte». Le marché ne se soucie généralement pas de payer le juste prix. Cependant, les investisseurs peuvent être harcelés par des querelles bureaucratiques de longue date, des tapages rouges, des cadres politiques indécis et de multiples cycles d’appels d’offres qui peuvent les décourager de poursuivre des investissements de vente de participation dans les UPE.

(Mahesh Singhi est fondateur et directeur général de Singhi Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.