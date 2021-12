Le gouvernement plafonne la croissance du chiffre d’affaires pour les avantages PLI du textile

Le ministère a notifié mardi les directives finales du programme PLI, en vertu desquelles les incitations seront prolongées de cinq ans.

Le ministère du textile a plafonné la croissance annuelle du chiffre d’affaires à 35%, contre laquelle des incitations au titre d’un programme d’incitations liées à la production (PLI) de 10 683 crores de roupies seront accordées aux investisseurs éligibles à partir de la deuxième année de fonctionnement. Cependant, la première année, le L’incitation maximale sera basée sur un chiffre d’affaires équivalent à 110 % des investissements réalisés par une entreprise. Pour en bénéficier, les entreprises éligibles sont tenues d’enregistrer une augmentation d’au moins 25 % de leur chiffre d’affaires annuel.

Le ministère a notifié mardi les directives finales du programme PLI, en vertu desquelles les incitations seront prolongées de cinq ans. Le programme restera opérationnel jusqu’en 2029-30. Les entreprises intéressées sont invitées à postuler pour le programme entre le 1er janvier et le 31 janvier 2022. Les fabricants de fibres synthétiques et de produits textiles techniques sélectionnés bénéficieront d’incitations allant jusqu’à 15 %. Les investisseurs potentiels devront créer de nouvelles filiales pour obtenir le avantages. Le dispositif est ouvert à deux catégories d’investisseurs.

Ceux qui investiront au moins Rs 300 crore seront éligibles à une incitation de 15% la première année s’ils réalisent un chiffre d’affaires de 600 crore ou plus. De même, ceux qui investissent au moins Rs 100 crore obtiendront 11% la première année si leur chiffre d’affaires atteint `200 crore ou plus. Après la première année, les deux catégories d’investisseurs devront afficher un chiffre d’affaires supplémentaire de 25 % par an. Mais les avantages baisseront de 100 points de base d’année en année dans les deux cas. Les entreprises auront deux ans pour installer les usines. Mais s’ils peuvent établir les installations plus tôt que cela, ils recevront également des incitations plus tôt.

Cela fait partie des 13 programmes PLI, annoncés par le gouvernement à la suite de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, pour attirer principalement les grandes entreprises à développer la fabrication, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à stimuler les exportations. Le total des incitations au titre des programmes PLI, couvrant des secteurs tels que les télécommunications, l’électronique, les pièces automobiles, les produits pharmaceutiques et les cellules chimiques, a été initialement estimé à Rs 1,97 lakh crore sur une période de cinq ans.

Les programmes, mis ensemble, devraient catalyser une fabrication incrémentielle pouvant atteindre 520 milliards de dollars sur cinq ans. Les exportations de textiles et de vêtements ont diminué de 8,6% sur un an pour atteindre 33,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 20 et ont connu une contraction plus spectaculaire de 10% induite par Covid lors de l’exercice précédent, pire qu’une baisse de 7% des exportations globales de marchandises. Cependant, au cours des sept premiers mois de cet exercice, ces exportations ont augmenté à un rythme phénoménal d’environ 60 %, tirées par une reprise économique sur les marchés avancés et une base favorable.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.