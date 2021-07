Le gouvernement portugais pointe du doigt le Sporting pour le chaos de sa fête des champions

in

16/07/2021 à 19:11 CEST

.

Le Ministre de l’Administration Intérieure du Portugal -équivalent à l’Intérieur-, Edouard Cabrita, Il a souligné aujourd’hui au Sporting le chaos de son parti après s’être proclamé champion de la Ligue, ce qui en mai a conduit à la concentration à Lisbonne de milliers de personnes qui ont violé presque toutes les réglementations actuelles de la covid.

Le parti d’accord avec la mairie de Lisbonne ne s’est pas conformé aux recommandations de la police de sécurité publique (PSP), ses fans ont fait un “usage abusif du droit de manifester” et le club n’a pas voulu collaborer à l’enquête ouverte pour clarifier ce qui s’est passé, a résumé Cabrita lors d’une conférence de presse.

Le ministre a avancé quelques points clés du rapport qui était demandé pour clarifier les performances du PSP le 11 mai, jour où le club de Verdiblanco est devenu champion de la Ligue portugaise 19 ans plus tard.

Le club avait un net avantage au classement pendant des semaines et on s’attendait à ce qu’il soit proclamé champion ce jour-là, mais la concentration qui a eu lieu dans les rues de Lisbonne a submergé les agents de la PSP et déclenché un torrent de critiques qui accusaient les autorités de manque de planification.

Les images de cette nuit-là montraient des milliers de fans sans distanciation physique ni masque et consommant de l’alcool dans la rue, chose à l’époque interdite, tout comme les réunions de plus de 10 personnes, pour empêcher la propagation du coronavirus.

L’enquête, présentée maintenant, dégage le ministère de sa responsabilité et conclut que les “propositions” du PSP pour la fête prévisible, qui impliquait l’organisation de la célébration à l’intérieur du stade, n’ont pas été suivies par le club.

Il a également été recommandé d’établir un périmètre défini, de contrôler le nombre de personnes et de surveiller le respect des mesures COVID.

Il n’a pas été possible de clarifier en profondeur pourquoi ces précautions n’ont pas été prises, a déclaré le ministre, car le club n’a pas collaboré à l’enquête.

Interrogée sur l’autorisation d’une manifestation dans la rue demandée par un groupe de supporters, Cabrita a déclaré que le concours pour donner le feu vert à ces propositions incombe à la mairie compétente, en l’occurrence celle de Lisbonne, et a précisé que, dans en tout cas, il y a eu « abus du droit de manifester ».

Le ministre a assuré que la demande ne rentre pas dans les hypothèses avec lesquelles ils sont habituellement autorisés au Portugal (raisons politiques, syndicales ou religieuses), et a annoncé qu’il proposera une révision de la loi qui réglemente ce droit.

La concentration de la fête du Sporting, qui remplissait certains des quartiers les plus centraux de Lisbonne, a été considérée avec inquiétude par les spécialistes de la santé, qui ont mis en garde contre les risques que les infections à covid montent en flèche en conséquence.

Actuellement, le Portugal, avec dix millions d’habitants, traverse sa quatrième vague de coronavirus, dans laquelle la variante delta est le protagoniste, avec une prévalence de 88% au niveau national, mais 100% dans les régions de Lisbonne et de la vallée du Tage et en Algarve (Sud).

Depuis le début de la pandémie, le pays a ajouté 17 194 décès et 923 747 cas de coronavirus.