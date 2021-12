Le gouvernement pourrait proposer d’autres réformes dans le secteur minier « très prochainement »: Pralhad Joshi

Cette année, par rapport aux années précédentes, de nombreuses mines ont été mises aux enchères, a-t-il ajouté.

Le ministre du Charbon et des Mines, Pralhad Joshi, a déclaré jeudi que le gouvernement pourrait proposer d’autres réformes dans le secteur minier « très prochainement ».

Joshi a déclaré qu’avec le temps, plusieurs modifications ont également été apportées aux règles concernant le secteur minier et que le ministère des Mines continuera d’approfondir les réformes conformément à la demande de l’industrie.

« Très prochainement, nous pourrions proposer d’autres réformes et je pense que certaines d’entre elles seront également rendues publiques et nous consulterons les États et les parties prenantes », a-t-il déclaré.

Il s’exprimait lors du Sommet international des mines, organisé par la Confédération des industries indiennes (CII) en association avec le ministère des Mines.

Le gouvernement, a-t-il dit, a apporté les Mines et les Minéraux. (Développement et réglementation) Amendment Act, 2015, qui prévoit les ressources réelles via la voie des enchères et d’autres modifications majeures ont également été apportées cette année.

« Nous avons résolu le problème de l’héritage en modifiant la section 10(a)2b. Cela a mis à disposition environ 500 blocs minéraux potentiels… Nous avons pris la décision et les (les blocs) mis aux enchères », a-t-il déclaré.

Cette année, par rapport aux années précédentes, de nombreuses mines ont été mises aux enchères, a-t-il ajouté.

Le ministre a en outre souligné que le gouvernement est soucieux de promouvoir la meilleure utilisation des réserves minérales du pays, une industrie minière nationale durable, de réduire les importations et d’augmenter la contribution du secteur minier au produit intérieur brut (PIB) de l’Inde de 1,75 % actuellement à au moins 2,5 pour cent.

Le secteur minier indien contribue à bien des égards à l’économie du pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un petit coup de pouce à ce secteur stimulerait l’ensemble de l’économie.

Le ministre a souligné que les règles du deuxième amendement sur les minéraux (preuve du contenu minéral), 2021, et les règles du quatrième amendement sur les minéraux (enchères), 2021, ont été modifiées, les gouvernements des États concernés étant tenus d’examiner et d’approuver les propositions d’exploration dans les 120 jours. .

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.