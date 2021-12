Le gouvernement prévoit d’annuler une partie de la baisse actuelle de la facture d’électricité en 2022

13/12/2021 à 20:02 CET

Sara ledo

Le gouvernement veut renverser une partie de l’actuelle réduction de la facture d’électricité lancée en septembre à télécharger les frais de réception au 1er janvier 2022. Le ministère de la Transition écologique vient de supprimer consultation publique un projet d’arrêté qui fragilise la baisse des charges, de 96 % actuellement à 30,9 % pour l’année prochaine. Ainsi, en janvier, les ménages paieront les charges environ 1 650 % de plus qu’au cours des trois derniers mois et demi, mais sur l’ensemble de l’année 2022 ils paieront 32,8 % de moins pour ce concept que sur l’ensemble de 2021.

Avec la flambée des prix de l’électricité, le Gouvernement a décidé en septembre d’intervenir sur la recette en réduisant la partie fiscale jusqu’à la fin de l’année (avec une TVA de 10 % et une Taxe Spéciale sur l’Electricité de 0,5 %, ainsi que la suspension de la taxe de 7 % sur la production d’électricité) et avec la suppression pratique de des charges (en les réduisant de 96%). Ce sont deux des quatre parties de la facture ainsi que le péages, qui paient les réseaux de transport et de distribution, et le prix de gros de l’électricité, que ce mercredi touchera le plus haut historique enregistré le 7 octobre (288,53 euros le mégawattheure) en atteignant le 287,78 euros.

Faute de savoir ce qu’il adviendra des taxes et comment évoluera le prix de l’électricité, s’il n’y a pas de changement au 1er janvier, chaque kilowatt en heure de pointe consommés par les ménages coûtera 7 cents plus cher et un cent et demi en heure plate, ce qui pourrait faire ressortir le différences entre les plages horaires qui avait disparu ces derniers mois, quoique plus modérément. Dans le cas de Heures creuses, l’augmentation sera presque imperceptible (0,3 centimes).

Les frais de la facture d’électricité sont tarifs réglementés destiné à financer des concepts tels que primes renouvelables vague dette du système électrique que le gouvernement établit chaque année en fonction de l’estimation des revenus et des coûts du système.

L’exécutif a introduit en septembre une source de revenus supplémentaire : le mécanisme de réduction de la rémunération du marché de l’électricité provoquée par le prix élevé du gaz naturel, avec lequel il estimait récolter plus de 2 600 millions d’euros en six mois. Mais finalement il modifia cette règle, la laissant pratiquement sans effet. Dans la mémoire économique des charges proposées n’est pas considéré comme « aucun revenu & rdquor ; pour ce concept « par application du principe de prudence comptable & rdquor ;, puisque les règlements sont provisoires et sont en attente de validation.

Mais il intègre l’estimation de deux autres mesures qui ne sont pas encore en cours et dont le Gouvernement prévoit qu’elles entreront en vigueur effective au second semestre 2022: le Fonds National pour la Durabilité du Système Électrique (extraits de l’encaissement d’une partie du coût des primes renouvelables) et le mécanisme de réduction des revenus de l’électricité en raison de la hausse du prix du CO2. Concrètement, il devrait percevoir par les deux au cours des six derniers mois de l’année 663 millions d’euros et 484 millions d’euros, respectivement, pour financer les charges pour 2022.