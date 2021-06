Le gouvernement prévoit d’augmenter la croissance équitable à long terme des États avec ce programme d’investissement

L’Étude économique 2016-17 avait documenté comment les revenus par habitant dans les États indiens ont divergé au cours de la période 1984-2014.

Par Anshuman Kamila et Yashaswini Saraswat

Même si la pandémie continue de faire des ravages, l’économie se dirige vers la reprise. Le rapport économique mensuel (MER) d’avril du ministère des Finances évalue que la reprise après le creux économique induit par la pandémie se poursuit sans relâche, bien que modérée. L’état de l’économie dans le bulletin de RBI du mois de mai fait écho à cette pensée, faisant de l’agriculture et de l’informatique deux secteurs qui résistent galamment à la tempête COVID. Cependant, il est impératif de réaliser que l’Inde a un chemin plus long pour surmonter les affres de la pandémie. Et les crises sont souvent des moments opportuns pour prendre des mesures résolues pour un avenir radieux.

Une croissance plus généralisée et holistique, conduisant finalement à une répartition équitable des revenus entre les États, a été un objectif de croissance primordial pour l’État indien. Cela est démontré par l’appel à l’agenda de « croissance plus rapide et inclusive » du douzième plan ainsi que par le mantra « prospérité avec égalité » du programme d’action de quinze ans de NITI Aayog.

L’Étude économique 2016-17 avait documenté comment les revenus par habitant dans les États indiens ont divergé au cours de la période 1984-2014. Cela peut être comparé au fait que les pays les moins riches connaissent une croissance plus rapide que les pays plus riches du monde, ou que les sous-régions moins riches dépassent leurs homologues plus riches en taux de croissance. Un document de travail récent hébergé par l’Institute of Economic Growth explore le phénomène plus en détail, concluant ainsi que les différences dans les expériences de croissance des États « riches » et « pauvres » en Inde s’expliquent par la différence dans la quantité de facteurs favorisant la croissance. , comme les routes, les chemins de fer, les réseaux télécoms, bancaires, etc. Ipso facto, amener les États à une répartition équitable des revenus par habitant nécessiterait des efforts concertés pour répartir ces facteurs plus équitablement.

À cet égard, le REM discute du Régime d’« assistance spéciale aux États pour les dépenses en capital », notifié par le Département des dépenses. Les dépenses en capital sont connues pour avoir l’effet multiplicateur le plus élevé dans l’économie, dans la mesure où l’impact des dépenses sur la stimulation de l’activité économique est plus élevé lorsqu’il s’agit de dépenses en capital. Selon un document de 2013 de la RBI, cet effet multiplicateur pour les dépenses en capital en Inde est plus élevé lorsqu’il est entrepris au niveau des États. En outre, son rôle de création d’emplois et de catalyseur de l’entreprise privée, outre le renforcement de la capacité de production de l’économie, est particulièrement salutaire en ces temps d’activité économique entravée.

Conformément à la philosophie budgétaire inscrite dans le budget 2021-2022 – dans laquelle les dépenses en capital ont été stimulées de manière catégorique (les dépenses en capital devraient augmenter de manière phénoménale de 54,%, avec celle sur les grandes infrastructures estimée à une croissance robuste de 90% – conduit par les chemins de fer, les routes, les ponts et les communications) — ce programme renforce cette stratégie de croissance. Au cours de l’exercice précédent, 11 830,29 crores de roupies ont été versés aux États, ce qui a permis de maintenir le cap sur les dépenses en capital au niveau de l’État au cours de l’année pandémique. Dans l’exercice en cours, il existe une disposition pour l’extension de Rs 15 000 crore de prêts sans intérêt aux États pour une période de 50 ans. Étant donné que l’équité est au cœur de notre paradigme de développement, la répartition horizontale de ce fonds est largement alignée sur leur impératif économique : les États du Nord-Est et les collines reçoivent une partie réservée, les autres États étant éligibles à des fonds au prorata de leur part des impôts centraux comme par l’attribution de la 15e Commission des Finances pour l’année 2021-2022.

En plus de cela, une somme de 5 000 crores de Rs est destinée à être versée aux États pour inciter à la monétisation / au recyclage des actifs d’infrastructure et au désinvestissement des entreprises du secteur public de l’État. La justification sous-jacente étant qu’une telle monétisation libère la valeur latente des actifs, réduit les coûts de détention et facilite le déploiement de fonds publics pour de nouveaux projets d’infrastructure. En accélérant le National Infrastructure Pipeline et en répartissant les immobilisations entre les États, la vision d’une croissance économique plus rapide et mieux répartie se concrétiserait.

Compte tenu de la baisse des revenus des États due à la pandémie et des États jugeant imprudents de réduire leurs dépenses de recettes, leurs investissements ont été touchés (plus de 11% de moins que budgétisés au cours de l’exercice 21 pour 13 États analysés par RBI’s State Finances: A Study of Budgets). Le régime susmentionné arrive à point nommé car il permet aux États de répondre à leurs besoins d’investissement à long terme sans compromettre les besoins actuels de dépenses en recettes. L’absence d’obligation de paiement d’intérêts ainsi que l’absence d’ajustement du montant du principal en fonction de l’inflation pendant 50 ans offrent donc une opportunité que les États pourraient bien utiliser pour entreprendre des projets à long terme – en particulier liés à une infrastructure de soins de santé robuste – qui répondent aux besoins présents et futurs découlant de une population vieillissante et une situation pandémique en évolution dynamique.

(Les auteurs sont des directeurs adjoints (agents stagiaires de l’IES) du Département des affaires économiques du ministère des Finances. Les opinions sont purement personnelles et ne sont pas nécessairement celles du GOI ou de Financial Express Online.)

