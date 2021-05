Le gouvernement prévoit d’augmenter la production de Covaxin à 10 crores par mois

En outre, la production totale de doses de Covaxin serait augmentée jusqu’à 13 crores de doses par mois lorsque trois unités du secteur public commenceraient à fabriquer pour aider à combler la pénurie, VK Paul, membre (santé), a déclaré Niti Aayog.

Au milieu des plaintes de pénurie de vaccins Covid-19, le Centre a annoncé samedi qu’il prévoyait d’augmenter la production du vaccin Covaxin de Bharat Biotech de 1,5 crore doses à environ 10 crores par mois.

En outre, la production totale de doses de Covaxin serait augmentée jusqu’à 13 crores de doses par mois lorsque trois unités du secteur public commenceraient à fabriquer pour aider à combler la pénurie, VK Paul, membre (santé), a déclaré Niti Aayog.

«À l’avenir, le gouvernement se pencherait sur davantage d’acteurs du secteur privé pour augmenter la production de Covaxin», a déclaré Paul lors d’un briefing du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille.

Haffkine Biopharmaceuticals à Mumbai, Indian Immunologicals à Hyderabad et Bharat Immunologicals and Biologicals à Bulandshahr sont les trois unités du secteur public qui fabriqueront le vaccin Covaxin. La technologie vaccinale de Bharat Biotech développée avec le gouvernement était partagée avec les trois PSU avec un financement de Rs 150 crore pour augmenter la production, a déclaré Paul.

Le gouvernement a également défendu sa décision d’augmenter l’écart entre la première et la deuxième dose du vaccin Covishield à 12 à 16 semaines par rapport à sa recommandation antérieure d’un écart de six à huit semaines.

Le gouvernement a réfuté les accusations selon lesquelles la décision d’augmenter l’écart entre deux doses de Covishield avait été prise en raison d’une pénurie de vaccins ou sous une quelconque pression. «Cette décision a été prise par les scientifiques du pays sur la base des conditions, des risques et de l’épidémiologie», a déclaré Paul.

Répondant à la question sur l’examen de l’écart entre les doses au Royaume-Uni, Paul a déclaré que cette décision sur le calendrier était motivée par des données scientifiques et sur les recommandations du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI). Cette fois, l’écart était efficace de 60 à 85% pour protéger et prévenir les infections graves et a également stoppé la transmission, a-t-il déclaré. Il s’agissait d’un processus dynamique et la science évoluait et pouvait être revue sur la base des données disponibles à ce moment-là, a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.