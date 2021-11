Le gouvernement prévoit de réduire davantage le fardeau de la conformité: Piyush Goyal

Il s’est également prononcé en faveur d’un engagement plus profond entre l’industrie, le gouvernement et le système judiciaire pour trouver des solutions aux problèmes épineux du retard dans la résolution des litiges commerciaux dans le cadre juridique du pays.

Le gouvernement envisage une proposition visant à réduire la fréquence des renouvellements et des permis qui doivent être obtenus par les entreprises, a déclaré samedi le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, alors qu’il appelait à une nouvelle réduction du fardeau de conformité d’India Inc grâce à des efforts de collaboration accrus des deux États. et le Centre.

«Notre effort, avec les États, est d’éliminer les conformités fastidieuses, ou de réduire le besoin de licences, de réduire le fardeau réglementaire, les autorisations et de rationaliser le processus de renouvellement. Mais cela n’arrive que lorsque nous travaillons ensemble. L’autoréglementation et l’autocertification devraient être la voie à suivre », a déclaré le ministre lors d’un événement CII sur la facilité de faire des affaires pour Aatmanirbhar Bharat.

Le ministère de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur a récemment déclaré que le gouvernement avait supprimé le besoin de plus de 22 000 conformités, dépénalisé jusqu’à 103 infractions et supprimé 327 dispositions et lois redondantes au cours des dernières années pour assurer une plus grande facilité de faire des affaires.

Goyal a plaidé pour faire de la médiation le mécanisme préféré de règlement des différends commerciaux, au lieu de se précipiter devant les tribunaux chaque fois qu’il y a un différend.

Il s’est également prononcé en faveur d’un engagement plus profond entre l’industrie, le gouvernement et le système judiciaire pour trouver des solutions aux problèmes épineux du retard dans la résolution des litiges commerciaux dans le cadre juridique du pays.

Le ministre a également exhorté l’industrie à exploiter le portail de conformité réglementaire ainsi que le portail de la banque foncière industrielle et à partager leurs commentaires pour les améliorer davantage.

« Nous examinons la disponibilité de terrains industriels à des prix abordables. L’autorégulation doit être la norme. J’exhorte l’industrie à suggérer des moyens d’aller vers la transparence et l’autorégulation », a déclaré Goyal.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de Niti Aayog, Amitabh Kant, a déclaré que même si le Centre a accéléré le processus de réformes, les États doivent maintenir le rythme. Les États peuvent entreprendre de nombreuses réformes et ceux de l’est de l’Inde recèlent un potentiel immense.

Le Centre a également ouvert plusieurs secteurs, dont le charbon, les mines et le pétrole, à une plus grande concurrence, ce qui conduira à un transfert de technologie et aidera à tirer parti des ressources naturelles, a ajouté Kant.