Le gouvernement prévoit d’installer 25 000 Mwh de systèmes de stockage d’électricité

Sur la base d’une analyse menée par PwC, le potentiel cumulé total de stockage de batteries en Inde sera de 5,5 000 MWh d’ici 2030.

Le gouvernement prévoit de mettre en place 25 000 mégawattheures (Mwh) de systèmes de stockage d’électricité, qui seront utilisés par les prochains projets d’énergie renouvelable à grande échelle pour améliorer la sécurité du réseau électrique afin d’équilibrer les fluctuations de l’approvisionnement en énergie solaire et sources d’énergie éolienne. « L’Inde prévoit d’avoir environ 12 Gwh de stockage de batteries au Ladakh et nous allons avoir 13 Gwh de système de stockage de batteries à Khevada (Gujarat) », a déclaré jeudi le secrétaire du ministère de l’Énergie de l’Union, Alok Kumar.

Le gouvernement envisage de mettre en place de grands projets d’énergie renouvelable dans ces deux endroits. Récemment, la Solar Energy Corporation of India, gérée par l’État, a invité à manifester son intérêt pour un système de stockage d’énergie par batterie de 1 000 MWh, a déclaré Kumar lors d’une allocution lors de la session inaugurale du Sommet CII de l’Asie du Sud. Le gouvernement a déjà approuvé le programme d’incitation lié à la production sur le stockage des batteries pour atteindre une capacité de fabrication de 50 000 Mwh avec une dépense de Rs 18 100 crore. Sur la base d’une analyse menée par PwC, le potentiel cumulé total de stockage de batteries en Inde sera de 5,5 000 MWh d’ici 2030.

La plupart des offres de stockage d’énergie émises jusqu’à ce jour concernaient 8 à 10 Mwh. Selon un rapport de CII publié en juillet, les appels d’offres de stockage les plus importants lancés à ce jour dans le pays comprennent un appel d’offres de 3 200 Mwh de la Transmission Corporation of Andhra Pradesh et un contrat de stockage de 1 000 Mwh de NTPC. Kumar a déclaré que le gouvernement travaillait également sur une politique ambitieuse sur les projets de stockage hydraulique par pompage. La capacité installée actuelle des projets d’hydroélectricité par pompage est de 4 785 MW, qui sont utilisés comme dispositifs de stockage d’électricité. 1 500 MW supplémentaires de projets hydroélectriques à stockage pompé sont en cours de construction.

Dans un webinaire organisé par le Center for Study of Science, Technology and Policy et l’Agence internationale de l’énergie, SKG Rahate, secrétaire supplémentaire du ministère de l’Énergie de l’Union, a récemment déclaré que « la nouvelle politique (sur l’hydroélectricité pompée) traitera de la réglementation, des finances et de l’investissement. , et la gestion de la demande ». Le gouvernement a récemment attribué 1 200 MW d’énergies renouvelables et de stockage dans un appel d’offres qui comprenait 900 MW de stockage par pompage, offrant un prix moyen pondéré de 4,04 Rs/unité et un tarif de pointe de 6,12 Rs/unité, et 300 MW de stockage par batterie en moyenne. Rs 4,3/unité tarif de pointe de Rs 6,85/unité.

