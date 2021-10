Le gouvernement prévoit d’investir Rs 100 cr par district pour améliorer l’infrastructure des soins de santé

Le gouvernement mettrait également en place deux hôpitaux mobiles utilisant des conteneurs pouvant être instantanément déplacés vers les sites de catastrophe ou d’urgence par chemin de fer ou par avion.

Le gouvernement investira en moyenne 100 crores de roupies dans chaque district panindien pour moderniser les infrastructures de santé au niveau du bloc et fournir des mesures de diagnostic, de traitement, de surveillance et de confinement améliorées pour les futures pandémies.

Le ministre de la Santé et du Bien-être de la famille (MoHFW) de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré mardi que cela faisait partie de la mission gouvernementale pour l’infrastructure sanitaire du Premier ministre Ayushman Bharat (PMABHIM) de 64 180 crores de roupies visant à moderniser les infrastructures de santé du pays. Les investissements dans le cadre de la mission seraient réalisés entre 2021-2022 et 2025-2026. La mission vise à combler les lacunes dans les infrastructures de santé et à remédier aux déséquilibres régionaux dans les installations.

Dans le cadre du programme, 79 415 centres de santé et de bien-être ont été créés à travers le pays, et ce chiffre passerait à 1 50 000 d’ici l’année prochaine. S’adressant à une conférence de presse, Mandaviya a déclaré que 134 types de tests différents seraient effectués gratuitement dans les établissements au niveau du district, ce qui non seulement réduira les coûts mais réduira également les inconvénients pour les pauvres. Des hôpitaux de soins intensifs seront mis en place dans 602 districts. Des travaux sont en cours pour s’assurer que chaque district dispose d’au moins une faculté de médecine, et cela a commencé avec l’approbation par le gouvernement de 157 facultés de médecine.

Le gouvernement mettrait également en place deux hôpitaux mobiles utilisant des conteneurs pouvant être instantanément déplacés vers les sites de catastrophe ou d’urgence par chemin de fer ou par avion. Ces hôpitaux mobiles de 100 lits chacun, tout l’équipement et le soutien médical seront stationnés à Delhi et Chennai. Il y aura 33 conteneurs dans la flotte, qui pourront être déplacés n’importe où dans le pays en 24 heures. L’Inde serait le premier pays d’Asie à disposer de deux hôpitaux en conteneurs.

Les autres composantes de la mission comprennent la mise en place de la plate-forme nationale pour une seule santé qui couvrira les domaines de l’interaction animal-humain, une division de recherche sur les sciences et la santé pour l’élimination des maladies en tant que centre satellite de l’Institut national de recherche sur le sida, quatre VNI régionaux. Le NCDC sera renforcé et des installations BSL-3 supplémentaires seront créées dans le cadre de l’ICMR et du NCDC pour détecter et diagnostiquer les nouvelles infections. Les laboratoires aux niveaux national, régional, étatique, de district et de bloc seraient intégrés dans un réseau de surveillance, soutenu par l’informatique via la plate-forme intégrée d’informations sur la santé.

