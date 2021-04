Le gouvernement prévoit qu’au moins 100 autres personnes seront inculpées pour l’attaque du Capitole le 6 janvier ⋆ .

Le ministère de la Justice prévoit d’inculper au moins 100 autres personnes dans le cadre de l’attaque du 6 janvier contre le bâtiment du Capitole.

Ce chiffre s’ajoute aux plus de 400 personnes déjà facturées au cours de l’épisode.

“Plus de 400 personnes ont été inculpées dans le cadre de l’attaque du Capitole”, ont noté les procureurs fédéraux dans un dossier judiciaire jeudi, selon .. “L’enquête se poursuit et le gouvernement s’attend à ce qu’au moins une centaine de personnes supplémentaires soient inculpées.”

Le média a rapporté que le DOJ «avait fait la divulgation dans une série de documents judiciaires similaires demandant aux juges de reporter les délais dans les poursuites en cours».

Le dossier du tribunal notait: “L’enquête et les poursuites relatives à l’attaque du Capitole seront probablement l’une des plus importantes de l’histoire américaine, à la fois en termes de nombre d’accusés poursuivis et de nature et de volume des preuves.”

