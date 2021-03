Le gouvernement prévoit un programme pour les entreprises fabriquant des présentoirs en Inde

Selon les informations partagées par le gouvernement, les écrans constituent une partie importante de la nomenclature totale des produits électroniques. (Image représentative)

Après avoir annoncé des programmes d’incitation pour la fabrication de matériel mobile et informatique, le gouvernement envisage maintenant d’élaborer un plan similaire pour la mise en place d’unités de fabrication d’écrans dans le pays. Le ministère de l’électronique et de l’informatique (MeitY) a invité les entreprises souhaitant mettre en place des unités de fabrication d’écrans LCD / OLED / AMOLED / QLED à manifester leur intérêt (EoI) en Inde.

Les informations reçues en réponse à cette déclaration d’intérêt seront utilisées pour formuler un schéma de mise en place d’unités de fabrication d’affichage (FAB) dans le pays. Les entreprises ont eu le temps jusqu’au 30 avril pour postuler.

Selon les informations partagées par le gouvernement, les écrans constituent une partie importante de la nomenclature totale des produits électroniques. Par exemple, les écrans représentent plus de 25% de la BoM dans le cas des smartphones et plus de 50% dans le cas des téléviseurs LCD / LED. Le marché indien des panneaux d’affichage est estimé à 7 milliards de dollars et devrait atteindre 15 milliards de dollars d’ici 2025. Les besoins actuels sont satisfaits exclusivement grâce aux importations.

Les dépenses pour le programme seront décidées une fois que toutes les entreprises auront soumis leur candidature et suggéreront le type d’incitations nécessaires. Le gouvernement envisage de développer un écosystème de divers composants de l’électronique dans le pays. C’est la raison pour laquelle un calendrier de localisation a été incorporé dans le schéma PLI (Production Linked Schéma) récemment lancé pour la fabrication de matériel informatique.

Selon les estimations de l’organisme industriel ELCINA, le secteur de la fabrication de composants électroniques souffre d’un handicap d’environ 10% en raison du manque d’infrastructures adéquates, de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique nationales, du coût élevé des financements, de la disponibilité insuffisante d’une alimentation de qualité, des capacités de conception et de la concentration limitées. sur la R&D par l’industrie. «Compte tenu de cela et de la nature à forte intensité de capital de la fabrication d’écrans, il est nécessaire d’encourager l’industrie à mettre en place des installations d’affichage FAB en Inde», a déclaré l’EoI, dont une copie a été vue par FE.

L’industrie électronique mondiale est actuellement évaluée à 2 billions de dollars et devrait connaître une croissance significative compte tenu de la pénétration croissante des technologies émergentes. La part de l’Inde dans la fabrication mondiale de produits électroniques est passée de 1,3% en 2012 à 3,6% en 2019. La fabrication de produits électroniques nationaux a considérablement augmenté, passant de Rs 1,90,366 crore en 2014-15 à Rs 5,33,550 crore en 2019-20 avec un TCAC de 23 %.

Lors de la soumission des demandes, les entreprises doivent fournir des détails sur les emplacements proposés pour mettre en place le FAB et les exigences en matière de terres, d’eau et d’électricité. Des détails sur les spécifications techniques, des éléments opérationnels tels que la capacité ainsi que des détails financiers tels que la source de financement, la structure de propriété, etc. doivent être fournis. Les entreprises doivent énumérer le soutien souhaité du gouvernement, y compris les subventions, le financement de l’écart de viabilité, les incitations fiscales, le soutien aux infrastructures, l’exigence de dérogations réglementaires, etc.

L’Inde aspire à une multiplication par plus de cinq de la fabrication de produits électroniques pour atteindre 400 milliards de dollars d’ici FY25 en se concentrant sur les marchés d’exportation et en incitant les fabricants à devenir compétitifs à l’échelle mondiale.

En avril dernier, le gouvernement a lancé un programme PLI de 41 000 crores de roupies pour la fabrication électronique à grande échelle. Le régime a étendu des incitations de 4% à 6% sur les ventes supplémentaires au cours de l’année de référence pour les produits fabriqués en Inde pendant une période de cinq ans après l’année de base telle que définie. Plus tôt, ce mois-ci, un autre programme de matériel informatique avec une dépense de Rs 7 350 crore a été lancé. Le gouvernement offrira des incitations de l’ordre de 4% à 1% sur une période de quatre ans pour la fabrication d’ordinateurs portables, de tablettes, d’ordinateurs tout-en-un et de serveurs en Inde.