Le gouvernement prolonge la date limite de soumission des contributions sur le nouveau projet de règles de commerce électronique

Les analystes de Goldman Sachs estiment que le commerce électronique indien atteindra 112 milliards de dollars en GMV (valeur brute des marchandises) d’ici l’exercice 25, avec un TCAC de 29 % sur l’exercice 20-25.

Le gouvernement a prolongé la date limite de soumission des commentaires des parties prenantes sur le nouveau projet de règles de commerce électronique au 21 juillet. La date limite initiale pour recevoir des suggestions était le 6 juillet.

Le projet de normes publié par le ministère de la Consommation à la fin du mois dernier tente d’interdire aux entités de commerce électronique d’organiser la vente flash de biens ou de services proposés sur leurs plateformes. Ils ont également proposé que les parties liées et les entreprises associées des entités de commerce électronique ne soient pas inscrites en tant que vendeurs pour la vente aux consommateurs directement parmi une foule d’autres modifications.

Les experts ont déclaré que les règles, si elles sont mises en œuvre, sont susceptibles d’augmenter les exigences de conformité des entreprises de commerce électronique et ont le potentiel de retarder la croissance commerciale des entreprises, car les modifications proposées tentent de limiter les remises importantes, de restreindre l’expansion des marques de distributeur stratégies sur lesquelles les entreprises misent souvent pour attirer plus d’utilisateurs.

Le développement intervient deux jours après que les entreprises de commerce électronique ont rencontré des représentants du gouvernement, faisant part de leurs préoccupations concernant certains des changements proposés et ont demandé une prolongation du délai pour soumettre des commentaires.

Les entreprises de commerce électronique ont enregistré une croissance significative au milieu de la pandémie, alors que de plus en plus de consommateurs se sont tournés vers les achats en ligne. Des majors mondiales comme Amazon et Walmart, qui détiennent une participation majoritaire dans Flikpart, ont aligné des investissements de plusieurs milliards de dollars pour développer leurs activités dans le pays.

Les analystes de Goldman Sachs estiment que le commerce électronique indien atteindra 112 milliards de dollars en GMV (valeur brute des marchandises) d’ici l’exercice 25, avec un TCAC de 29 % sur l’exercice 20-25.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.