Le gouvernement prolonge la fenêtre d’importation des légumineuses jusqu’au 31 décembre

in

Afin d’assurer un approvisionnement adéquat en légumineuses, le Centre a publié une notification prolongeant la période d’importation de tur, moong et urad jusqu’au 31 décembre 2021. Importation des envois de ces articles avec le connaissement émis au plus tard le 31 décembre 2021 , sera autorisé par les douanes jusqu’au 31 janvier 2022. Auparavant, la politique d’importation des importations libres devait expirer le 31 octobre avec des arrivées autorisées jusqu’au 31 novembre 2021.

Se félicitant de la décision du gouvernement, Bimal Kothari, vice-président, India Pulses and Grains Association (IPGA), a déclaré que la perturbation de la mousson pendant environ trois semaines entre juin et juillet, aggravée par des précipitations excessives, devrait entraver la production de tur, urad et moong cette année. Cela pourrait entraîner une grave pénurie de la production nationale.

Le gouvernement, en ayant pris connaissance très tôt, a pris une mesure proactive en étendant la fenêtre d’importation qui garantira des importations adéquates de ces légumineuses pour faire face à la saison des fêtes en cours jusqu’au moment où la nouvelle récolte nationale arrive sur le marché, a déclaré Kothari. Cela aidera également à stabiliser les prix pendant la saison des festivals, a-t-il ajouté.

Lors d’une récente vidéoconférence avec le secrétaire au commerce BVR Subrahmanayam, l’IPGA avait également demandé une prolongation de 60 et 90 jours respectivement du délai d’arrivée des importations de légumineuses en provenance du Myanmar et de l’Afrique de l’Est. Cela est principalement dû au fait que la perturbation de la logistique mondiale a entraîné une grave pénurie de conteneurs ainsi que de navires, a déclaré l’association.

Le tour est récolté en Afrique de l’Est vers août et les expéditions commencent en septembre. Cependant, en raison de la non-disponibilité des conteneurs ainsi que des navires reliant l’Inde à partir des ports de transit, ces cargaisons prennent beaucoup plus que le temps de navigation normal.

Les commerçants craignent que le temps de navigation prolongé n’entraîne l’arrivée en Inde du fret après le 30 novembre 2021, qui était la date limite initiale. La date limite d’arrivée étant prolongée jusqu’au 31 décembre et l’arrivée avant le 31 janvier 2022, les importateurs ont désormais amplement le temps de se procurer et d’expédier les légumineuses en Inde », a déclaré l’association.

