Le gouvernement prolonge le mandat de 3 directeurs généraux et de 10 directeurs exécutifs de banques publiques

La croissance du crédit bancaire non alimentaire a ralenti à 5,9 % en juin, contre 6 % un an plus tôt.

Le gouvernement a prolongé le mandat de trois directeurs généraux (DM) et de 10 directeurs exécutifs (ED) de banques du secteur public, une décision qui garantira la stabilité de l’élaboration des politiques chez divers prêteurs à un moment où l’économie nécessite une poussée massive du crédit. pour inverser un ralentissement de la croissance induit par Covid.

Le Comité des nominations du Cabinet (ACC) a approuvé la prolongation du mandat de SS Mallikarjuna Rao, directeur général et PDG de la Punjab National Bank, d’environ quatre mois et demi jusqu’au 31 janvier 2022, date à laquelle il doit retraite. De même, le mandat d’Atul Kumar Goel, directeur général et PDG d’UCO Bank, et d’AS Rajeev, directeur général et PDG de Bank of Maharashtra, de deux ans chacun.

Le département des services financiers avait recommandé la prolongation du mandat des hauts dirigeants des PSB au milieu de la pandémie.

Selon un arrêté du Département du personnel et de la formation, l’ACC a également approuvé une prolongation de deux ans du mandat de trois directeurs exécutifs. Il s’agit de Ajay K Khurana (Banque de Baroda), A Manimekhalai (Banque de Canara) et PR Rajagopal (Banque d’Inde).

De même, les mandats des directeurs exécutifs Sanjay Kumar et Vijay Dube (Punjab National Bank), Gopal Singh Gusain et Manas Ranjan Biswal (Union Bank of India), Vikramaditya Singh Khichi (Bank of Baroda), Shenoy Vishwanath Vittal (Indian Bank) et Alok Srivastava (Banque centrale de l’Inde) ont été approuvés pour une prolongation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite.

Cette décision est intervenue un jour après que le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a annoncé que les banques d’État entreprendraient un programme de sensibilisation aux prêts à l’échelle nationale vers octobre, craignant que les banquiers ne soient devenus réticents au risque.

Ces derniers mois, les flux de crédit sont restés modestes, restant l’un des plus gros problèmes pour les décideurs politiques.

Les prêts à l’industrie se sont en effet contractés de 0,3 % en juin contre une augmentation de 2,2 % un an auparavant. Et ce malgré le fait que la liquidité reste excédentaire depuis juin 2019.

L’excédent quotidien de liquidités dans le système bancaire a atteint en moyenne Rs 6 lakh crore en juillet et août, selon CARE Ratings.

