Le gouvernement prolonge les délais pour diverses conformités informatiques, allégement de la TPS

Dimanche, le gouvernement a prolongé le délai pour diverses conformités en vertu de la loi sur l’impôt sur le revenu et a profité d’un allégement en vertu de la loi sur la TPS pour aider les contribuables à surmonter les difficultés rencontrées pour remplir ces formulaires.

Alors que les conformités en matière d’impôt sur le revenu, y compris le dépôt d’une déclaration pour le prélèvement de péréquation et les envois de fonds, les déclarations des entreprises multinationales, etc. Le code de vérification électronique (EVC) a été prolongé jusqu’au 30 novembre et au 31 octobre respectivement pour aider les contribuables en période de pandémie de Covid-19.

La date limite de dépôt de la déclaration de prélèvement de péréquation sur le formulaire 1 pour l’exercice 2020-2021 a été prolongée jusqu’au 31 décembre par rapport à la date d’échéance initiale du 30 juin, a indiqué le service des impôts sur le revenu dans un communiqué.

Le relevé trimestriel sur formulaire 15CC à fournir par les courtiers à l’égard des versements effectués pour les trimestres de juin et de septembre peut désormais être déposé avant le 30 novembre et le 31 décembre respectivement. La date d’échéance initiale pour le dépôt de cette déclaration était respectivement le 15 juillet et le 15 octobre.

La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a déclaré, compte tenu des difficultés signalées par les contribuables et d’autres parties prenantes dans le dépôt électronique de certains formulaires, qu’il avait été décidé de prolonger davantage les dates d’échéance pour le dépôt électronique de ces formulaires.

Dans une déclaration distincte, la CBDT a annoncé la prolongation d’un mois jusqu’au 30 septembre du délai de paiement dans le cadre du régime de règlement des différends fiscaux directs Vivad Se Vishwas (VsV). Cependant, les contribuables ont la possibilité d’effectuer des paiements jusqu’au 31 octobre, avec un supplément montant des intérêts.

En outre, les dates d’échéance pour le dépôt électronique des formulaires liés à l’information par les fonds de pension et les fonds souverains ont également été prolongées.

L’indication à faire par le fonds de pension et le fonds souverain concernant les investissements effectués en Inde pour les trimestres de juin et septembre, qui doivent être fournis avant les 31 juillet et 31 octobre, devrait désormais être fournie avant les 30 novembre et 31 décembre respectivement.

La CBDT a également prolongé la date d’échéance pour le téléchargement des déclarations reçues dans le formulaire 15G/15H pour les trimestres de juin et septembre jusqu’au 30 novembre et au 31 décembre respectivement. Les dates d’échéance initiales étaient respectivement le 15 juillet et le 15 octobre.

Le partenaire de Nangia & Co LLP, Shailesh Kumar, a déclaré que compte tenu des problèmes techniques du nouveau portail de l’impôt sur le revenu, les contribuables ont été confrontés à de nombreux problèmes pour respecter les délais de conformité en vertu de diverses dispositions, qu’il s’agisse du dépôt d’une déclaration de taxe de péréquation, d’une demande d’enregistrement de fiducies de bienfaisance. et d’autres institutions pour l’exonération de l’impôt sur le revenu, les déclarations trimestrielles des revendeurs agréés concernant les envois de fonds étrangers, le dépôt des informations nécessaires par les fonds souverains, les rapports CbCR par les entreprises multinationales, etc.

“Ainsi, les dates d’échéance pour toutes ces conformités ont été prolongées par le gouvernement. La prolongation a été accordée non seulement pour répondre aux exigences de déclaration immédiates dues en août/septembre 2021, mais également un allégement à moyen terme a été accordé aux contribuables pour certaines conformités , qui devaient avoir lieu au mois de novembre/décembre 2021”, a déclaré Kumar.

L’extension apportera un soulagement bien nécessaire aux contribuables et leur évitera également des conséquences pénales pour ne pas être en mesure de respecter les délais antérieurs en raison de problèmes techniques dans le portail informatique, a-t-il ajouté.

Des problèmes techniques ont entravé le fonctionnement du portail de l’impôt sur le revenu développé par Infosys www. Incometax.gov.in depuis son lancement le 7 juin.

Le ministère des Finances avait “convoqué” la semaine dernière le PDG d’Infosys, Salil Parekh, pour expliquer pourquoi les problèmes continuaient de tourmenter le portail développé par la major du logiciel.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, lors de la réunion avec Parekh le 23 août, a exprimé sa « profonde déception » face aux problèmes persistants pendant plus de deux mois après le lancement du portail et lui a donné jusqu’au 15 septembre pour résoudre tous les problèmes.

(Seuls le titre et l’image de ce rapport peuvent avoir été retravaillés par le personnel de Business Standard ; le reste du contenu est généré automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)

Cher lecteur,

Business Standard s’est toujours efforcé de fournir des informations et des commentaires à jour sur les développements qui vous intéressent et ont des implications politiques et économiques plus larges pour le pays et le monde. Vos encouragements et vos commentaires constants sur la façon d’améliorer notre offre n’ont fait que renforcer notre détermination et notre engagement envers ces idéaux. Même en ces temps difficiles résultant de Covid-19, nous restons déterminés à vous tenir informés et mis à jour avec des nouvelles crédibles, des points de vue faisant autorité et des commentaires incisifs sur des questions d’actualité pertinentes.

Nous avons cependant une demande.

Alors que nous luttons contre l’impact économique de la pandémie, nous avons encore plus besoin de votre soutien, afin de pouvoir continuer à vous offrir plus de contenu de qualité. Notre modèle d’abonnement a reçu une réponse encourageante de la part de beaucoup d’entre vous, qui se sont abonnés à notre contenu en ligne. Plus d’abonnements à notre contenu en ligne ne peut que nous aider à atteindre les objectifs de vous offrir un contenu encore meilleur et plus pertinent. Nous croyons en un journalisme libre, équitable et crédible. Votre soutien à travers plus d’abonnements peut nous aider à pratiquer le journalisme auquel nous nous sommes engagés.

Soutenez un journalisme de qualité et abonnez-vous à Business Standard.

Éditeur numérique